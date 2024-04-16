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Kirli Sepeti'nin Aylin'i Melisa Döngel'in kardeşini gören inanamadı! Elif güzelliğiyle ablasını sollamış

Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam gibi dizilerle tanınan Melisa Döngel, şimdilerde Kirli Sepeti dizisindeki Aylin karakteriyle ekranlarda boy gösteriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem yaratan oyuncunun kardeşinin kim olduğu merak edildi. Güzelliğiyle dikkat çeken Döngel'in kardeşi Elif, ablasına benzerliğiyle dikkat çekiyor. Bazı takipçileri ise 'İkiz gibisiniz', 'güzelliğiyle ablasını sollamış' gibi yorumlarda bulundu. İşte Melisa Döngel'in kardeşi...

Giriş Tarihi: 16.04.2024 09:09
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Kirli Sepeti’nin Aylin’i Melisa Döngel’in kardeşini gören inanamadı! Elif güzelliğiyle ablasını sollamış

Yer aldığı birçok dizide başarılı performans gösteren Melisa Döngel, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.

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Kirli Sepeti’nin Aylin’i Melisa Döngel’in kardeşini gören inanamadı! Elif güzelliğiyle ablasını sollamış

Instagram hesabından 4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, kız kardeşiyle de sık sık paylaşım yapıyor.

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Kirli Sepeti’nin Aylin’i Melisa Döngel’in kardeşini gören inanamadı! Elif güzelliğiyle ablasını sollamış

Kardeşi Elif Döngel, ablasına olan benzerliğiyle de ağızları açık bırakıyor.

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Kirli Sepeti’nin Aylin’i Melisa Döngel’in kardeşini gören inanamadı! Elif güzelliğiyle ablasını sollamış

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise 'İkiz desek yeridir', 'hangisi Melisa?', Güzelliğk ailede genetik' gibi yorumlarda bulundu.

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Kirli Sepeti’nin Aylin’i Melisa Döngel’in kardeşini gören inanamadı! Elif güzelliğiyle ablasını sollamış

İşte Melisa Döngel başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...