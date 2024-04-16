Kirli Sepeti'nin Aylin'i Melisa Döngel'in kardeşini gören inanamadı! Elif güzelliğiyle ablasını sollamış

Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam gibi dizilerle tanınan Melisa Döngel, şimdilerde Kirli Sepeti dizisindeki Aylin karakteriyle ekranlarda boy gösteriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem yaratan oyuncunun kardeşinin kim olduğu merak edildi. Güzelliğiyle dikkat çeken Döngel'in kardeşi Elif, ablasına benzerliğiyle dikkat çekiyor. Bazı takipçileri ise 'İkiz gibisiniz', 'güzelliğiyle ablasını sollamış' gibi yorumlarda bulundu. İşte Melisa Döngel'in kardeşi...