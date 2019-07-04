Kimse Bilmez’in Ali'si Keremcem’in imdadına metro yetişti! Yetişebilmek için her şeyi yaptı

Atv'nin sevilen dizisi 'Kimse Bilmez'de Ali Hüroğlu karakterine hayat veren Keremcem, oynadığı diziye yetişebilmek için her yolu denedi. Dizi çekimleri nedeniyle tatile çıkamayan Keremcem set çıkışı sıkışan trafikte kaldı. Dizinin yeni bölümüne yetişmek için arabayı bırakıp metroyla giden oyuncu o anları sosyal medya hesabından "Trafik bile Kimse Bilmez'in bölümüne yetişmeme engel değil" notuyla paylaştı.

Giriş Tarihi: 04.07.2019 15:23 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 10:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





