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Kimse Bilmez’in Ali'si Keremcem’in imdadına metro yetişti! Yetişebilmek için her şeyi yaptı

Atv'nin sevilen dizisi 'Kimse Bilmez'de Ali Hüroğlu karakterine hayat veren Keremcem, oynadığı diziye yetişebilmek için her yolu denedi. Dizi çekimleri nedeniyle tatile çıkamayan Keremcem set çıkışı sıkışan trafikte kaldı. Dizinin yeni bölümüne yetişmek için arabayı bırakıp metroyla giden oyuncu o anları sosyal medya hesabından "Trafik bile Kimse Bilmez'in bölümüne yetişmeme engel değil" notuyla paylaştı.

Giriş Tarihi: 04.07.2019 15:23 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 10:25
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Kimse Bilmez’in Ali'si Keremcem’in imdadına metro yetişti! Yetişebilmek için her şeyi yaptı

'Kimse Bilmez' dizisinde canlandırdığı 'Ali Hüroğlu' karakteri ile beğeni toplayan Keremcem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölümüne yetişebilmek için her yolu denediğini takipçileriyle paylaştı.

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Kimse Bilmez’in Ali'si Keremcem’in imdadına metro yetişti! Yetişebilmek için her şeyi yaptı

Set çıkışı sıkışan trafikte kalan Keremcem, aracından inerek soluğu metroda aldı. Metroda ayakta seyahat ederken takipçileri için bir de fotoğraf paylaşan Keremcem, trafiğin kendisi için engel olamayacağı mesajını verdi. Keremcem, paylaşımına; "Trafik bile Kimse Bilmez'in bölümüne yetişmeme engel değil" notunu düştü.

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Kimse Bilmez’in Ali'si Keremcem’in imdadına metro yetişti! Yetişebilmek için her şeyi yaptı

Magazin dünyasının cimriliğiyle nam salan isimi Emrah'da toplu taşımaya binerken görüntülendi. İstanbulkart'ına para doldurup metroyla yolculuk yapan Emrah'ın o anları kameralara böyle yansıdı.

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Kimse Bilmez’in Ali'si Keremcem’in imdadına metro yetişti! Yetişebilmek için her şeyi yaptı

Şarkıcı ve oyuncu Emrah, dün akşam İstanbul Gayrettepe metro istasyonundaydı.

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Kimse Bilmez’in Ali'si Keremcem’in imdadına metro yetişti! Yetişebilmek için her şeyi yaptı

AKBİL DOLDURDU METROYA BİNDİ

İstasyondakilerin bakışları altında İstanbulkart'ını dolduran Emrah; "Halkın içinden biriyim. Doğal olarak metroya biniyorum." diyerek perona geçti.