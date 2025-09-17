17 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Kimi şarkıcı oldu kimi oyuncu! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı

Kimi şarkıcı oldu kimi oyuncu! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı

Sanat dünyasının en tanınan isimleri, başarıları kadar yaşamlarıyla da milyonlarca insana ilham veriyor. Özellikle sosyal medya üzerinden büyük bir takipçi kitlesine sahip olan ünlülerin çocukluk halleri, hayranları tarafından büyük merak konusu oluyor. Peki ünlülerin çocukluk fotoğraflarından kim olduklarını çıkarabilir misiniz? İşte görünce şaşıracağınız o kareler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.09.2025 13:13 Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 13:13
Kimi şarkıcı oldu kimi oyuncu! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı

Ünlülerin geçmişine kısa bir yolculuk yapmaya hazır mısınız? Şöhret basamaklarını tırmanmadan önceki halleri, her zaman hayranların ilgisini çekiyor. Bazı ünlüler, çocukluk ve gençlik fotoğraflarında bugünkü görünümleriyle şaşırtıcı derecede benzerlik gösteriyor; bazılarını ise tanımak neredeyse imkânsız hâle geliyor.

Kimi şarkıcı oldu kimi oyuncu! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı

Yasemin Şefkatli

Öyle ki bazı fotoğraflara bakınca "Evet, bu kesinlikle o!" demek zor olmuyor. Örneğin İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli...

Kimi şarkıcı oldu kimi oyuncu! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı

Altın saçlarıyla mest eden fenomen isim, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş.

Kimi şarkıcı oldu kimi oyuncu! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı

Beren Saat

Ünlü oyuncu Beren Saat de aynı şekilde...

Kimi şarkıcı oldu kimi oyuncu! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı

Çocukluk fotoğraflarını gören çoğu kişi, "Hiç değişmemiş!" demekten kendini alamıyor. O bakışları, kaşları ve yüz hatları hala aynı belirginlikte...

Kimi şarkıcı oldu kimi oyuncu! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ

Bu liste Kıvanç Tatlıtuğ'suz olmazdı...

Kimi şarkıcı oldu kimi oyuncu! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı

Fotoğraflarında bile gelecekte bir yıldız olacağı sinyallerini verdiğini söylemek mümkün.

Kimi şarkıcı oldu kimi oyuncu! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı

Ebru Gündeş

Kimi şarkıcı oldu kimi oyuncu! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı

Ünlü şarkıcının çocukluk hali

Kimi şarkıcı oldu kimi oyuncu! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı

Seda Sayan

Kimi şarkıcı oldu kimi oyuncu! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı

Ünlü sanatçı'nın çocukluğu...

Kimi şarkıcı oldu kimi oyuncu! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı

Neslihan Atagül

Kimi şarkıcı oldu kimi oyuncu! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı

Güzel oyuncunun bebeklik hali...

Kimi şarkıcı oldu kimi oyuncu! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı

Merve Boluğur

Kimi şarkıcı oldu kimi oyuncu! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı

Ünlü oyuncunun çocukluk hali..

Kimi şarkıcı oldu kimi oyuncu! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı

Serenay Sarıkaya

Kimi şarkıcı oldu kimi oyuncu! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı

Sarıkaya'nın çocukluk hali...

Kimi şarkıcı oldu kimi oyuncu! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı

Hülya Avşar

Kimi şarkıcı oldu kimi oyuncu! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı

Ünlü sanatçının çocukluk hali...