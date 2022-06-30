Kim Milyoner’de yarışmaya başlaması ve elenmesiyle olay oldu! İlk soruda joker kullandı, devamı gelmedi! Sesli soruda büyük şoku yaşadı

SON DAKİKA: Atv'nin reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 29 Haziran 2022 tarihli programında yine çok konuşulacak anlar yaşandı. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen programda, yarışmacıların ecel terleri döktüğü Milyoner'in yeni bölümünde Ahmet Malal isimli yarışmacı günde damgasını vurdu. İlk soruda seyirci jokerini kullanan yarışmacı, sesli soruda verdiği yanıtla adeta izleyenleri şoke etti. İşte yarışmacının elendiği o soru ve stüdyonun buz kestiği o anlar…

Giriş Tarihi: 30.06.2022 01:25 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022 01:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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