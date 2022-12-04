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Haberler Galeri Kim Milyoner'de Batu Alıcı'nın 1 milyon TL yürüyüşü! İşte milyonları ekrana kilitleyen 400 bin TL değerindeki Atatürk sorusu...

Kim Milyoner'de Batu Alıcı'nın 1 milyon TL yürüyüşü! İşte milyonları ekrana kilitleyen 400 bin TL değerindeki Atatürk sorusu...

ATV ekranlarının sevilen Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasına katılan Batu Alıcı ismindeki genç üniversiteli 1 milyon lira değerindeki soruya kadar geldi. Alıcı, yarışma boyu büyük heyecan yaşadı. Ekranları başında programı izleyen vatandaşlar 1 milyon TL değerindeki soruyu ise merakla bekliyor. Yarışmayı değerlendiren Batu Alıcı, yarışma boyunca joker haklarını yerinde kullandığı ifade etti. Kim Milyoner Olmak İster önümüzdeki hafta yeni bölümüne genç Batu'nun 1 milyon TL değerindeki sorusuyla başlayacak. İşte detaylar ve Batu Alıcı'nın 1 milyon TL'ye kadar verdiği cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.12.2022 23:32 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 23:55
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Kim Milyoner’de Batu Alıcı’nın 1 milyon TL yürüyüşü! İşte milyonları ekrana kilitleyen 400 bin TL değerindeki Atatürk sorusu...

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışması programına üniversite öğrencisi Batu Alıcı damga vurdu.

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Kim Milyoner’de Batu Alıcı’nın 1 milyon TL yürüyüşü! İşte milyonları ekrana kilitleyen 400 bin TL değerindeki Atatürk sorusu...

1 milyon TL değerindeki soruya kadar ulaşan Batu yaptığı açıklamada joker haklarını yerinde kullandığını ifade etti.

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Kim Milyoner’de Batu Alıcı’nın 1 milyon TL yürüyüşü! İşte milyonları ekrana kilitleyen 400 bin TL değerindeki Atatürk sorusu...

Genç Batu'nun 1 milyon TL değerindeki soruya gelmesiyle program sona ererken ekranları başındaki milyonlar 1 milyon TL değerindeki soruyu merakla beklemeye başladı.

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Kim Milyoner’de Batu Alıcı’nın 1 milyon TL yürüyüşü! İşte milyonları ekrana kilitleyen 400 bin TL değerindeki Atatürk sorusu...

Kim Milyoner Olmak İster önümüzdeki hafta pazar günü yine aynı saate genç Batu'nun kaldığı 1 milyon TL değerindeki soru ile izleyicilerin karşısında olacak.

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Kim Milyoner’de Batu Alıcı’nın 1 milyon TL yürüyüşü! İşte milyonları ekrana kilitleyen 400 bin TL değerindeki Atatürk sorusu...