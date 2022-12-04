Kim Milyoner'de Batu Alıcı'nın 1 milyon TL yürüyüşü! İşte milyonları ekrana kilitleyen 400 bin TL değerindeki Atatürk sorusu...

ATV ekranlarının sevilen Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasına katılan Batu Alıcı ismindeki genç üniversiteli 1 milyon lira değerindeki soruya kadar geldi. Alıcı, yarışma boyu büyük heyecan yaşadı. Ekranları başında programı izleyen vatandaşlar 1 milyon TL değerindeki soruyu ise merakla bekliyor. Yarışmayı değerlendiren Batu Alıcı, yarışma boyunca joker haklarını yerinde kullandığı ifade etti. Kim Milyoner Olmak İster önümüzdeki hafta yeni bölümüne genç Batu'nun 1 milyon TL değerindeki sorusuyla başlayacak. İşte detaylar ve Batu Alıcı'nın 1 milyon TL'ye kadar verdiği cevaplar...