Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini görenler hangisi Kenan ayırt edemedi!

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2016'da evlenmişti. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan İmirzalıoğlu daima dikkat çekiyor. Özel hayatıyla ilgi çeken İmirzalıoğlu'nun aile fertleri de hayranlarının merak edip araştırdığı meseleler arasında. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu karizmatik oyuncuya benzerliğiyle görenleri şaşkına çeviriyor. İşte yan yana görenlerin ayırt etmekte güçlük çektiği İmirzalıoğlu kardeşler…