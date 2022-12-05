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Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini görenler hangisi Kenan ayırt edemedi!

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2016'da evlenmişti. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan İmirzalıoğlu daima dikkat çekiyor. Özel hayatıyla ilgi çeken İmirzalıoğlu'nun aile fertleri de hayranlarının merak edip araştırdığı meseleler arasında. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu karizmatik oyuncuya benzerliğiyle görenleri şaşkına çeviriyor. İşte yan yana görenlerin ayırt etmekte güçlük çektiği İmirzalıoğlu kardeşler…

Giriş Tarihi: 05.12.2022 17:01 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 17:01
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Kim Milyoner Olmak İster’in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini görenler hangisi Kenan ayırt edemedi!

Yakışıklı ve başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliği görenleri hayrete düşürüyor! Kenan İmirzalıoğlu'nun güzeller güzeli eşi Sinem Kobal sosyal medya hesabından Derviş İmirzalıoğlu ile fotoğrafını paylaşmıştı. Sinem Kobal'ın paylaşımıyla ilgi odağı olan abi Derviş İmirzalıoğlu, kardeşine benzerliğiyle şaşırttı.

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Kim Milyoner Olmak İster’in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini görenler hangisi Kenan ayırt edemedi!

Türkiye'nin en yakışıklı yeni dönem jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

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Kim Milyoner Olmak İster’in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini görenler hangisi Kenan ayırt edemedi!

Sinem Kobal ile evliliklerini bebek ile taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu kız babası olmanın sevincini yaşıyor.

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Kim Milyoner Olmak İster’in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini görenler hangisi Kenan ayırt edemedi!

21 Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucağına alan gözde çift, mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor.

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Kim Milyoner Olmak İster’in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini görenler hangisi Kenan ayırt edemedi!

Geçtiğimiz aylarda ikinci bebekleri Leyla'ya kavuşan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu gündemden düşmüyor.