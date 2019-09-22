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Kim Milyoner Olmak İster'e yeni sunucu! Kim Milyoner Olmak İster sunucusu kimdir?

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster sunucusu kimdir? Bir televizyon klasiği haline gelen ünlü yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu belli oldu. Yarışmacıların 15 doğru cevabı bilerek milyoner olma hayallerini gerçeğe dönüştürmesine fırsat tanıyan Kim Milyoner Olmak İster programı yeni sezona bomba gibi geliyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster sunucusu kimdir sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 22.09.2019 22:44 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 22:45
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Kim Milyoner Olmak İster'e yeni sunucu! Kim Milyoner Olmak İster sunucusu kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu kimdir? ATV'nin Cumartesi klasiği haline gelen Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon başlıyor. Yarışma yeni sezona yeni bir sunucuyla giriyor. Daha önce Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'in merakla beklenen yeni sunucusu açıklandı. Yeni sezonda yarışmacılar 15 soruyu da doğru bilip milyoner olmaya çalışacak. İşte, Kim Milyoner Olmak İster sunucusu hakkında tüm merak edilenler!

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Kim Milyoner Olmak İster'e yeni sunucu! Kim Milyoner Olmak İster sunucusu kimdir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SUNUCUSU KİMDİR?

Sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu koltuğunda bu sezon ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu oturacak.

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Kim Milyoner Olmak İster'e yeni sunucu! Kim Milyoner Olmak İster sunucusu kimdir?

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

Kenan İmirzalıoğlu, Mustafa ve Yıldız İmirzalıoğlu çiftinin en küçük çocukları olarak, 18 Haziran 1974 tarihinde, Ankara'ya bağlı olan Bala'da Üçem Köyü'nde dünyaya geldi.

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Kim Milyoner Olmak İster'e yeni sunucu! Kim Milyoner Olmak İster sunucusu kimdir?

Derviş ve Yasemin adında kardeşleri vardır. İlköğretimini Bala'da tamamladıktan sonra orta öğretimini tamamlamak için Ankara'ya teyzesinin yanına taşındı. Orta ve lise öğrenimini Ankara'da yaptı.

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Kim Milyoner Olmak İster'e yeni sunucu! Kim Milyoner Olmak İster sunucusu kimdir?

İlk denemesinde üniversite sınavını kazanamayarak ailesinin yanına dönmüş olsa da, bir sonraki üniversite sınavını kazanarak Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yerleşen İmirzalıoğlu, burada Matematik okudu.