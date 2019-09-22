Kim Milyoner Olmak İster'e yeni sunucu! Kim Milyoner Olmak İster sunucusu kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu kimdir? ATV'nin Cumartesi klasiği haline gelen Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon başlıyor. Yarışma yeni sezona yeni bir sunucuyla giriyor. Daha önce Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'in merakla beklenen yeni sunucusu açıklandı. Yeni sezonda yarışmacılar 15 soruyu da doğru bilip milyoner olmaya çalışacak. İşte, Kim Milyoner Olmak İster sunucusu hakkında tüm merak edilenler!