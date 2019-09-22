BİZE ULAŞIN
Kim Milyoner Olmak İster'e yeni sunucu! Kim Milyoner Olmak İster sunucusu kimdir?
ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster sunucusu kimdir? Bir televizyon klasiği haline gelen ünlü yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu belli oldu. Yarışmacıların 15 doğru cevabı bilerek milyoner olma hayallerini gerçeğe dönüştürmesine fırsat tanıyan Kim Milyoner Olmak İster programı yeni sezona bomba gibi geliyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster sunucusu kimdir sorusunun yanıtı!
Giriş Tarihi: 22.09.2019 22:44 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 22:45
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20