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Haberler Galeri 'Kim Milyoner Olmak İster?'de gurur dolu anlar! Alper Gezeravcı sorusu geceye damga vurdu | Kenan İmirzalıoğlu: Teknolojik atılımların mihenk taşı

'Kim Milyoner Olmak İster?'de gurur dolu anlar! Alper Gezeravcı sorusu geceye damga vurdu | Kenan İmirzalıoğlu: Teknolojik atılımların mihenk taşı

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Meral Yegin isimli bir yarışmacıya 20 bin TL değerinde sesli soruda "Alper Gezeravcı'nın uzaya çıktığında yaptığı ilk konuşma" soru olarak soruldu. Yarışmacı soruya cevap vererek "Gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı. Kenan İmirzalıoğlu ise, "Gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkesi de tebrik ediyoruz. Teknoloji alanında yaptığımız atılımların içinde uzayda olmamız da ayrı bir mihenk taşı oldu. Umarım milletimiz için yapılan teknolojik atılımlar giderek katlanarak devam eder. Çocuklarımız için geleceğimiz için çok daha güçlü, ferah çok daha ileri bir Türkiye'de yaşama şansı olur." ifadelerini kullandı. İşte geceye damga vuran o tarihi anlar...

Giriş Tarihi: 29.01.2024 00:29 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 01:59
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’Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vuran Alper Gezeravcı sorusu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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’Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vuran Alper Gezeravcı sorusu!

Meral Yegin isimli bir yarışmacıya 20 bin TL değerinde sesli soruda Alper Gezeravcı'nın uzaya çıktığında yaptığı ilk konuşma soru olarak soruldu.

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’Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vuran Alper Gezeravcı sorusu!

Soru: Dinlediğiniz tarihi konuşmayı yapan kimdir?

A: Vecihi Hürküş

B: Cengiz Topel

C: Hezarfen Ahmet Çelebi

D: Alper Gezeravcı

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’Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vuran Alper Gezeravcı sorusu!

"GURUR DUYUYORUM"
Yarışmacı, sesli soruya cevap vererek D şıkkı " Alper Gezeravcı" yanıtını vererek 20 bin TL değerindeki soruyu bilmeye hak kazandı. Yarışmacı, cevabının ardından "Gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı.

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’Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vuran Alper Gezeravcı sorusu!

"YAPILAN TEKNOLOJİK ATILIMLARIN MİHENK TAŞI"
Sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise, "Bizim için tarihi bir an. Gezeravcı, uzaydan Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünü paylaştı. Gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkesi de tebrik ediyoruz. Teknoloji alanında yaptığımız atılımların içinde uzayda olmamız da ayrı bir mihenk taşı oldu. Umarım milletimiz için yapılan teknolojik atılımlar giderek katlanarak devam eder. Çocuklarımız için geleceğimiz için çok daha güçlü, ferah çok daha ileri bir Türkiye'de yaşama şansı olur." ifadelerini kullandı.

İşte geceye damga vuran o anlar...