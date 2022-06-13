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Kim Milyoner Olmak İster'de ters köşe yapan "En İyi Film" sorusu!

SON DAKİKA: Atv'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster bu hafta da sorduğu sorularla yarışmacıları terletti. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla renklenen Milyoner'de 1995'te "En İyi Film" dalında Oscar adayı film olan filmlerden hangisi diğerlerini geride bırakıp ödülü almıştır? sorusu yarışmacıyı ters köşe yaptı. İşte o sorunun yanıtı ve yarışmacının verdiği yanıt…

Giriş Tarihi: 13.06.2022 02:08 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 02:11
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Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe yapan En İyi Film sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Haziran 2022 Pazar günkü yeni bölümde merak konusu olan sorulan o sorunun cevabı sorgulanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe yapan En İyi Film sorusu!

1995'te "En İyi Film" dalında Oscar adayı film olan filmlerden hangisi diğerlerini geride bırakıp ödülü almıştır? sorusunun yanıtı film hayranları tarafından en çok araştırılan konular arasına girdi.

Peki, 1995'te "En İyi Film" dalında Oscar adayı film olan filmlerden hangisi diğerlerini geride bırakıp ödülü almıştır?

İŞTE SORUNUN YANITI...

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Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe yapan En İyi Film sorusu!
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Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe yapan En İyi Film sorusu!
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Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe yapan En İyi Film sorusu!