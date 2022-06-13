Kim Milyoner Olmak İster'de ters köşe yapan "En İyi Film" sorusu!

SON DAKİKA: Atv'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster bu hafta da sorduğu sorularla yarışmacıları terletti. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla renklenen Milyoner'de 1995'te "En İyi Film" dalında Oscar adayı film olan filmlerden hangisi diğerlerini geride bırakıp ödülü almıştır? sorusu yarışmacıyı ters köşe yaptı. İşte o sorunun yanıtı ve yarışmacının verdiği yanıt…