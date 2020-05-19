Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi Sabri Sarıoğlu hatası soruldu!

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olurken özellikle ''Villarreal - Galatasaray maçında Sabri Sarıoğlu'nun adı nasıl yazıldı?'' sorusu geceye damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...