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Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlar! Yarışmacı milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam izleyicilerinin karşısında yer aldı. Bugün yayınlanan programda Ankara'dan katılan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Duhan Başar Ahmedoğlu, büyük bir başarıya imza atarak 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı. İşte nefeslerin tutulduğu o anlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.11.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 00:47
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dorukta! Milyonluk soruya adım adım...

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen atv'nin reyting rekortmeni yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" para ödülü dağıtmaya devam ediyor. Bu akşam bir yarışmacı, milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dorukta! Milyonluk soruya adım adım...

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi geçtiğimiz hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dorukta! Milyonluk soruya adım adım...
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi..
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dorukta! Milyonluk soruya adım adım...

Yarışmaya Ankara'dan katılan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Duhan Başar Ahmedoğlu, büyük bir başarıya imza atarak milyonluk soru açtırmaya hak kazandı..

Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dorukta! Milyonluk soruya adım adım...

Yarışmacının karşısına 500 bin TL değerinde "Türkiye Futbol Süper Lig Tarihinde 4-4 skorla berabere biten 10'dan fazla maç varken, 5-5 skorla biten kaç maç vardır? sorusu çıktı.

SORU: TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalının verilerine göre, 2023'te erkek bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur?

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