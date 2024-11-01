02 Kasım 2024, Cumartesi
Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlar! Yarışmacı milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı
Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam izleyicilerinin karşısında yer aldı. Bugün yayınlanan programda Ankara'dan katılan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Duhan Başar Ahmedoğlu, büyük bir başarıya imza atarak 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı. İşte nefeslerin tutulduğu o anlar...
Giriş Tarihi: 01.11.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 00:47