Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklif eden yarışmacı Sihirli Annem’in oyuncusu çıktı

Yıllar önce Sihirli Annem'de Kerem karakterini canlandıran Michelle Cedolini, önceki akşam atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'e katıldı. Erken elenen Cedolini, parayı değil mutluluğu buldu. Kendisini stüdyoda destekleyen sevgilisine "Milyoner olamadım ama benimle evlenir misin?" diyerek evlilik teklifi yapan Michelle Cedolini, 'evet' yanıtıyla havalara uçtu. Çiftin mutluluğuna Kenan İmirzalıoğlu da keyifle destek verdi.

Giriş Tarihi: 11.05.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 10:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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