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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklif eden yarışmacı Sihirli Annem’in oyuncusu çıktı

Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklif eden yarışmacı Sihirli Annem’in oyuncusu çıktı

Yıllar önce Sihirli Annem'de Kerem karakterini canlandıran Michelle Cedolini, önceki akşam atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'e katıldı. Erken elenen Cedolini, parayı değil mutluluğu buldu. Kendisini stüdyoda destekleyen sevgilisine "Milyoner olamadım ama benimle evlenir misin?" diyerek evlilik teklifi yapan Michelle Cedolini, 'evet' yanıtıyla havalara uçtu. Çiftin mutluluğuna Kenan İmirzalıoğlu da keyifle destek verdi.

Giriş Tarihi: 11.05.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 10:42
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Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden yarışmacı Sihirli Annem’in oyuncusu çıktı
Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden yarışmacı Sihirli Annem’in oyuncusu çıktı

Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak çıkan Michele Cedolin, elendikten sonra stüdyodan ayrılmadan önce seyircilerin arasında oturan sevgilisinin yanına giderek evlilik teklifi etti. Romantik anların yaşandığı yarışmada Cedolin'in çok tanıdık biri olduğu öğrenildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden yarışmacı Sihirli Annem’in oyuncusu çıktı
Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden yarışmacı Sihirli Annem’in oyuncusu çıktı

SİHİRLİ ANNEM'DE ROL ALMIŞTI

İtalyan kökenli olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan 29 yaşındaki Michele Cedolin'in yıllar önce yayınlanan ve hala günümüzde de konuşulmaya devam eden Sihirli Annem dizisindeki Kerem olduğu ortaya çıktı. Yıllar önce yayınlanan dizide rol alan Cedolin, şimdilerde oyunculuk yerine akademisyenlik yapıyor.

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Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden yarışmacı Sihirli Annem’in oyuncusu çıktı
Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden yarışmacı Sihirli Annem’in oyuncusu çıktı

29 yaşındaki Michele Cedolin, Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş. Yüksek lisansını ve doktora eğitimini de Galatasaray Üniversitesinde tamamlayan Michele, şu anda aynı üniversitede akademisyen olarak çalışıyor.

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Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden yarışmacı Sihirli Annem’in oyuncusu çıktı
Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden yarışmacı Sihirli Annem’in oyuncusu çıktı

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Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden yarışmacı Sihirli Annem’in oyuncusu çıktı
Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden yarışmacı Sihirli Annem’in oyuncusu çıktı

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