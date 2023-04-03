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Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan "Kenan İmirzalıoğlu" sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'in 2 Nisan 2023 Pazar günkü yeni bölümü Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de yayınlandı. Programda yarışmacının seyirci jokerini kullandığı soru herkesi şaşırttı. "Kim Milyoner Olmak İster?'de Kenan İmirzalıoğlu, yakınları yanlarında olmayıp yalnız geldiklerini belirten yarışmacılara genellikle hangisini söyler?" sorusu yarışmaya damga vurdu. İşte sorunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 03.04.2023 01:04 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 01:50
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Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Kenan İmirzalıoğlu sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ''Kim Milyoner Olmak İster?'' yeni bölümüyle Pazar 20.00'de atv'de yayınlandı. Programda yarışmacılara birbirinden ilgin sorular yöneltildi.

İşte 2 Nisan 2023 tarihli Milyoner…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Kenan İmirzalıoğlu sorusu
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Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Kenan İmirzalıoğlu sorusu
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Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Kenan İmirzalıoğlu sorusu

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Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Kenan İmirzalıoğlu sorusu