Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan futbol soru! Kadın yarışmacı verdiği yanıtla şaşkına çevirdi

Atv'de yayınlanan ve izleyiciyi ekranlara kilitleyen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu haftada sorduğu sorularla şaşırtmayı başardı. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve Kim Milyoner Olmak İster, yine birbirinden ilginç anlara sahne oldu. Hangi ülkenin başkentinin en ünlü futbol takımının adında "Saint-Germain" ifadesi vardır? sorusuna kadın yarışmacının verdiği yanıt izleyicileri şoke etti. İşte o anlar…