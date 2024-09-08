09 Eylül 2024, Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar! Yarışmacı 2. soruda 0 para ödülü ile ayrıldı
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda heyecan dolu anlar da yaşandı. Yarışmaya katılan 23 yaşındaki Tuğçe Türk isimli yarışmacı 2.ci soruda verdiği cevapla elenerek Kim Milyoner Olmak İster'de 0 TL ile ayrıldı. O anlarda şaşkınlığını gizleyemeyen yarışmacının karşısında ünlü sunucu Oktay Kaynarca bile hayrete düştü. İşte detaylar....
Giriş Tarihi: 08.09.2024 23:09 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 23:26