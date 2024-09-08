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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar! Yarışmacı 2. soruda 0 para ödülü ile ayrıldı

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar! Yarışmacı 2. soruda 0 para ödülü ile ayrıldı

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda heyecan dolu anlar da yaşandı. Yarışmaya katılan 23 yaşındaki Tuğçe Türk isimli yarışmacı 2.ci soruda verdiği cevapla elenerek Kim Milyoner Olmak İster'de 0 TL ile ayrıldı. O anlarda şaşkınlığını gizleyemeyen yarışmacının karşısında ünlü sunucu Oktay Kaynarca bile hayrete düştü. İşte detaylar....

Giriş Tarihi: 08.09.2024 23:09 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 23:26
Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar! Yarışmacı 2. soruda 0 para ödülü ile ayrıldı

Dünyanın en çok kazandıran ve ATV'nin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda da izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar! Yarışmacı 2. soruda 0 para ödülü ile ayrıldı

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda heyecan dolu anlar da yaşandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar! Yarışmacı 2. soruda 0 para ödülü ile ayrıldı

Yarışmaya katılan 23 yaşındaki Tuğçe Türk isimli yarışmacı ilk soruda başarılı bir performans sergiledi. Fakat ikinci soruda yarışmacının karşısına "Bu durumdan ötürü çok bahtiyarım" diyen biri hangi duyguyu yaşıyordur?" sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar! Yarışmacı 2. soruda 0 para ödülü ile ayrıldı

SORU: "Bu durumdan ötürü çok bahtiyarım" diyen biri hangi duyguyu yaşıyordur?"

ŞIKLAR
A: Şaşkınlık

B: Mutluluk

C: Pişmanlık

D: Kızgınlık

Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar! Yarışmacı 2. soruda 0 para ödülü ile ayrıldı

Bunun üzerine heyecanına yenik düşen ve kafası karışan yarışmacı, acele cevap vererek "C: Pişmanlık" şıkkını söyledi.