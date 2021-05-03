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Kim Milyoner Olmak İster’de Maria Konak isimli yarışmacıyı ters köşe yapan soru | Bakın cevabı neymiş...
atv'de izlenme rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümüyle (02 Mayıs 2021) Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara geldi. Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yine ilginç sorularıyla takipçileri şaşırtmayı başardı. Programa 10 yıldır İzmir'de yaşayan Belaruslu (Beyaz Rusya) avukat Maria Konak isimli yarışmacı damgasını vurdu. Kim Milyoner Olmak İster'de Maria Konak "İnternetteki bir açık artırma sitesinde boş bir kavanoz, içerinde kimlerin soluduğu hava molekülleri olabileceği söylenerek 2005'te 529,99; 2010'da 523 dolara satılmıştır?" sorusuyla ters köşe oldu. İşte Kim Milyoner'de yarışmacıyı terleten sorunun cevabı ve o anlar…
Giriş Tarihi: 03.05.2021 01:46 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 02:48
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