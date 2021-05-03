Kim Milyoner Olmak İster’de Maria Konak isimli yarışmacıyı ters köşe yapan soru | Bakın cevabı neymiş...

Kim Milyoner Olmak İster'de Maria Konak "İnternetteki bir açık artırma sitesinde boş bir kavanoz, içerinde kimlerin soluduğu hava molekülleri olabileceği söylenerek 2005'te 529,99; 2010'da 523 dolara satılmıştır?" sorusuyla ters köşe oldu.

İşte Kim Milyoner'in bu haftaki soru ve cevapları...