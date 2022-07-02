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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de kadın yarışmacıya “Hangi erkek daha çekici?” sorusunda çift jokeri de yetmedi!

Kim Milyoner Olmak İster’de kadın yarışmacıya “Hangi erkek daha çekici?” sorusunda çift jokeri de yetmedi!

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e İstanbul'dan katılan 32 yaşındaki Yeditepe Üniversitesi Almanca İşlenme mezunu Cansu Çağlayan isimli yarışmacı 30 bin TL'lik soruyu açarak barajı aştı. Yarışmacı daha sonra 50 bin TL'lik soruda takıldı. Milyoner'de yarışmacıya yöneltilen "Geçtiğimiz aylarda yayımlanan akademik bir çalışmaya göre kadınlara gösterilen 40 farklı erkek suratından elde edilen verilerden hangi durumdaki erkeklerin daha çekici olduğu sonucuna varılmıştır?" sorusunda yarışmacı çift joker kullandı. Ancak yarışmacı iki hakkında da doğru yanıtı veremeyerek yarışmadan 30 bin TL alarak ayrıldı. İşte Milyoner'de çok konuşulan ve merak konusu olan o soru ve yanıtı…

Giriş Tarihi: 02.07.2022 01:51 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022 02:24
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Kim Milyoner Olmak İster’de kadın yarışmacıya “Hangi erkek daha çekici?” sorusunda çift jokeri de yetmedi!

Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e İstanbul'dan katılan 32 yaşındaki Yeditepe Üniversitesi Almanca İşlenme mezunu Cansu Çağlayan isimli yarışmacı 30 bin TL'lik soruyu açarak barajı aştı. Yarışmacı daha sonra 50 bin TL'lik soruda takıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kim Milyoner Olmak İster’de kadın yarışmacıya “Hangi erkek daha çekici?” sorusunda çift jokeri de yetmedi!

Milyoner'de yarışmacıya yöneltilen "Geçtiğimiz aylarda yayımlanan akademik bir çalışmaya göre kadınlara gösterilen 40 farklı erkek suratından elde edilen verilerden hangi durumdaki erkeklerin daha çekici olduğu sonucuna varılmıştır?" sorusunda yarışmacı çift joker kullandı. Ancak yarışmacı iki hakkında da doğru yanıtı veremeyerek yarışmadan 30 bin TL alarak ayrıldı. İşte Milyoner'de çok konuşulan ve merak konusu olan o soru ve yanıtı…

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Kim Milyoner Olmak İster’de kadın yarışmacıya “Hangi erkek daha çekici?” sorusunda çift jokeri de yetmedi!
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Kim Milyoner Olmak İster’de kadın yarışmacıya “Hangi erkek daha çekici?” sorusunda çift jokeri de yetmedi!
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Kim Milyoner Olmak İster’de kadın yarışmacıya “Hangi erkek daha çekici?” sorusunda çift jokeri de yetmedi!