Kim Milyoner Olmak İster’de hafızaları zorlayan Süper Lig sorusu! Futbol tarihinde örneği çok az! Beşiktaş şampiyonluğu nasıl kaçırmıştı?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne Süper Lig'de yaşanan ve futbol tarihinde örneği çok az olan olaya ilişkin soru damga vurdu. 50.000 TL'lik soruyu gören yarışmacıya Beşiktaş'ın 1986-1987 sezonunda şampiyonluğu nasıl kaçırdığıyla ilgili bir soru yöneltildi. Yarışmacıyla birlikte milyonlar cevabı öğrendi! İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar...