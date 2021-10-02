Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran olay! Matematik dünya üçüncüsü şoke etti

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Sevilen yarışma programına, uluslararası bir matematik yarışmasında üst üste iki kez dünya üçüncülüğü kazandığını ifade eden bir yarışmacı katıldı. Üçüncü soruda "Filika, genellikle hangi araçta bulunur?" sorusu ile karşılaşan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi genç kız, verdiği yanıtla hem yarışmadan elendi hem de sosyal medyada olay oldu.