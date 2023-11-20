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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran anlar! Yarışmacı ikinci baraj sorusuna geldi gözyaşlarına hakim olamadı

Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran anlar! Yarışmacı ikinci baraj sorusuna geldi gözyaşlarına hakim olamadı

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla milyonları ekranları başına kilitlemeye devam ediyor. Her hafta olduğu gibi Milyoner'de yine geceye damga vuran anlar yaşandı. Yarışmaya katılan Beril Çavuş, sorulara verdiği cevaplarla ve enerjisiyle tüm ilgiyi üzerine çekerken ikinci baraj sorusuna geldiği anda gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmaya damga vuran o anlar!

Giriş Tarihi: 20.11.2023 01:10 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 01:29
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Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran anlar! Yarışmacı ikinci baraj sorusuna geldi gözyaşlarına hakim olamadı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster? Yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran anlar! Yarışmacı ikinci baraj sorusuna geldi gözyaşlarına hakim olamadı

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacılar enerjileri ve performanslarıyla adeta güne damga vurdu.

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Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran anlar! Yarışmacı ikinci baraj sorusuna geldi gözyaşlarına hakim olamadı

Bugün yarışmaya katılan Beril Çavuş, enerjik halleri ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine topladı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran anlar! Yarışmacı ikinci baraj sorusuna geldi gözyaşlarına hakim olamadı

Yarışmacı Beril Çavuş başarılı performansıyla ikinci baraj sorusuna kadar geldi.

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Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran anlar! Yarışmacı ikinci baraj sorusuna geldi gözyaşlarına hakim olamadı