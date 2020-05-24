Kim Milyoner Olmak İster'de çok konuşulan 'maalesef' sorusu!

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bir kez daha izleyicisini ekran başına kilitledi. Milyoner'in son bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne olurken geceye Türkçe sorusu damga vurdu. Görsel sanatlar öğretmeni olduğunu açıklayan yarışmacı, ''Ne yazık ki, üzülerek söylüyorum ki'' anlamlarına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir? sorusuna yanlış cevap verince sosyal medyanın diline düştü. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damga vuran o soru ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...