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Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle ramak kala! "Risk alıyorum bir daha mı geleceğim dünyaya?" dedi! Başını yaktı | İşte şaşırtan o anlar...

ATV'nin beğeniyle izlenilen programlarından Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'de bugün başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan üniversite öğrencisi Burak Özdemir isimli yarışmacı büyük ödüle 4 adım kala verdiği kararla herkesi şaşırttı. Yarışmacı "Risk alıyorum bir daha mı geleceğim dünyaya" dedi. İmirzalıoğlu kahkahaya boğuldu. Yarışmacının aldığı risk adeta başını yaktı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Giriş: 22.07.2024 00:08 Güncelleme: 22.07.2024 00:35
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Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle ramak kala! Risk alıyorum bir daha mı geleceğim dünyaya dedi! Başını yaktı

ATV'nin beğeniyle izlenilen programlarından Kim Milyoner Olmak İster? her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

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Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle ramak kala! Risk alıyorum bir daha mı geleceğim dünyaya dedi! Başını yaktı

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'de bugün başarılı performanslar yer aldı.

Yarışmaya katılan üniversite öğrencisi Burak Özdemir isimli yarışmacı büyük ödüle 4 adım kala verdiği kararla herkesi şaşırttı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle ramak kala! Risk alıyorum bir daha mı geleceğim dünyaya dedi! Başını yaktı

Yarışmacını karşısına 200 bin TL değerinde "TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi kelimenin geçtiği bir deyim vardır?" sorusu çıktı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle ramak kala! Risk alıyorum bir daha mı geleceğim dünyaya dedi! Başını yaktı

"RİSK ALIYORUM BİR DAHA MI GELECEĞİM DÜNYAYA?"
Bunun üzerine yarışmacı, "Risk alıyorum bir daha mı geleceğim dünyaya? Bence risk almalıyım. Kimler kimler, kimler alıp neler yaptı. Ahmet Efe kuzenim kaportacı sırf onun için demek geldi. Bilemezsem 50 bin TL'yi ondan alacağım." dedi

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Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle ramak kala! Risk alıyorum bir daha mı geleceğim dünyaya dedi! Başını yaktı

İMİRZALIOĞLU KAHKAHA BOĞULDU
Sunucu Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacının sözleri üzerine kahkaha boğuldu.