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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de “0” çekti! Hayatının şokunu yaşadı | İşte tarihe geçen o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster'de “0” çekti! Hayatının şokunu yaşadı | İşte tarihe geçen o anlar...

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmaya Bursa'dan katılan Ayla Can, 2.ci soruda verdiği cevapla elenerek Kim Milyoner Olmak İster'de 0 TL ile ayrıldı. O anlarda şaşkınlığını gizleyemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu destek oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.04.2024 22:19 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 23:06
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Kim Milyoner Olmak İster’de “0” çekti! İşte tarihe geçen o anlar...

Dünyanın en çok kazandıran ve ATV'nin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bugün izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de “0” çekti! İşte tarihe geçen o anlar...

Yarışmaya Bursa'dan katılan Ayla Can isimli bir yarışmacı, ilk soruda başarılı bir performans sergiledi.

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Kim Milyoner Olmak İster’de “0” çekti! İşte tarihe geçen o anlar...

Fakat ikinci soruda yarışmacının karşısına "Halis muhlis ne demektir?" sorusu çıktı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de “0” çekti! İşte tarihe geçen o anlar...

SORU: "Halis muhlis ne demektir?"

A- Tam anlamıyla

B- Belki

C- Aşağı yukarı

D- Bir ihtimal

CEVAP: A

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Kim Milyoner Olmak İster’de “0” çekti! İşte tarihe geçen o anlar...

Bunun üzerine heyecanına yenik düşen ve kafası karışan yarışmacı, acele cevap vererek "C- Aşağı yukarı" cevap şıkkını verdi.