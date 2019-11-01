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Kim Kardashian sözde Ermeni soykırımı için senatörlerle tek tek buluştu

Ne bir ses sanatçısı ne bir sporcu ne de oyuncu olmayan, sadece bedeninin çıplaklığını sergileyerek gündemde kalan Kim Kardashian, bu kez sözde Ermeni soykırımı konusuyla gündeme geldi. Amerikalı Senatör Speier, sözde Ermeni soykırımının kabul edilmesinin en büyük nedeni olarak Ermeni asıllı Kim Kardashian'ı gösterdi. Speier, Kim Kardashian'ın sözde Ermeni soykırımının kabul edilmesi için yaptıklarını anlattı.

Giriş Tarihi: 01.11.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 11:08
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Kim Kardashian sözde Ermeni soykırımı için senatörlerle tek tek buluştu

Ermenilerin dünya siyaseti içindeki gizli silahı olarak görülen Kim Kardashian yine gündeme oturdu. Amerikalı Senatör Jackie Speier, sözde Ermeni soykırımının kabul edilmesi için Kim Kardashian'ın yaptıklarını anlattı. Speier'in açıklamaları sonrası Kim Kardashian dünya gündemine oturdu.

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Kim Kardashian sözde Ermeni soykırımı için senatörlerle tek tek buluştu

Türkiye'ye bazı yaptırımların getirilmesini öngören sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi. Bunun yanı sıra ABD Temsilciler Meclisi, sözde Ermeni soykırımı iddialarını da resmen tanıdı.

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Kim Kardashian sözde Ermeni soykırımı için senatörlerle tek tek buluştu

Soykırım tasarı sıcaklığını korurken Amerikalı senatör bu kararın alınmasını dünyaca ünlü Kim Kardashian'a bağladı.

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Kim Kardashian sözde Ermeni soykırımı için senatörlerle tek tek buluştu

KARDASHİAN TEK TEK GÖRÜŞTÜ

1915 yalanının Amerika tarafından resmen tanınmasında Ermeni asıllı ünlü isim Kim Kardashian'ın da etkisi oldukça büyük. Amerikalı Senatör Jackie Speier, Ermenilerin gizli silahının Kim Kardashian olduğunu yazdı.

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Kim Kardashian sözde Ermeni soykırımı için senatörlerle tek tek buluştu

Onun iddiasına göre Temsilciler Meclisi'nde tasarının kabul edilmesi için büyük gayret gösteren Kardashian, Senatörler ile tek tek görüşmeler yaptı ve bunun sonucunu aldı.