Kim Kardashian sözde Ermeni soykırımı için senatörlerle tek tek buluştu

Ne bir ses sanatçısı ne bir sporcu ne de oyuncu olmayan, sadece bedeninin çıplaklığını sergileyerek gündemde kalan Kim Kardashian, bu kez sözde Ermeni soykırımı konusuyla gündeme geldi. Amerikalı Senatör Speier, sözde Ermeni soykırımının kabul edilmesinin en büyük nedeni olarak Ermeni asıllı Kim Kardashian'ı gösterdi. Speier, Kim Kardashian'ın sözde Ermeni soykırımının kabul edilmesi için yaptıklarını anlattı.