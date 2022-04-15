Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık için olay olacak iddia! Kibariye çok kızacak

4 SAAT İŞLEM İŞLEM YAPTIRDI

İşyeri sahibi Fuat Danış "Kibariye Hanım kendisi ve kızı randevu oluşturmak istediler. Bir gün sonra sadece kızı geldi. Yaklaşık dört saat sürdü buradaki işlemler. Saçı boyandı, bakım hepsi yapıldı. Ödemeyi almadan sizi bırakamam dedim. 'Birazdan ödemeyi yapacak. Annem burada' dedi." şeklinde konuştu.