15 Nisan 2022, Cuma
Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık için olay olacak iddia! Kibariye çok kızacak
Şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın İstanbul Ataşehir'de saçlarını yaptırdığı kuaförden, "ödemeyi annem yapacak" diyerek ücret ödemeden kaçtığı öne sürüldü. Birgül Küçükbalçık'ın kuaförden hızlıca uzaklaştığı anlar kameraya saniye saniye yansırken işletme sahibi Fuat Danış "Yapılan hoş değil gerçekten. En iyi hizmeti verdik. Yakıştıramadım" dedi.
Giriş Tarihi: 15.04.2022 13:12
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