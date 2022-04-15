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Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık için olay olacak iddia! Kibariye çok kızacak

Şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın İstanbul Ataşehir'de saçlarını yaptırdığı kuaförden, "ödemeyi annem yapacak" diyerek ücret ödemeden kaçtığı öne sürüldü. Birgül Küçükbalçık'ın kuaförden hızlıca uzaklaştığı anlar kameraya saniye saniye yansırken işletme sahibi Fuat Danış "Yapılan hoş değil gerçekten. En iyi hizmeti verdik. Yakıştıramadım" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 15.04.2022 13:12
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Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık için olay olacak iddia! Kibariye çok kızacak

Şarkıcı Kibariye 12 Nisan Salı günü İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki bir kuaföre 'Kaynaklarımı söktüreceğim. Kızım da gelecek' diyerek randevu aldı.

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Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık için olay olacak iddia! Kibariye çok kızacak

Bir gün sonraki randevuya Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık yalnız geldi.

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Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık için olay olacak iddia! Kibariye çok kızacak

'ÖDEMEYİ ANNEM YAPACAK'

Birgül Küçükbalçık'ın saçlarına bakım ve boya yapıldı.

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Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık için olay olacak iddia! Kibariye çok kızacak

Birgül Küçükbalçık, işlemlerin tamamlanmasının ardından iddiaya göre, 'Ödemeyi annem yapacak' diyerek ücret ödemeden koşarak uzaklaştı.

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Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık için olay olacak iddia! Kibariye çok kızacak

4 SAAT İŞLEM İŞLEM YAPTIRDI

İşyeri sahibi Fuat Danış "Kibariye Hanım kendisi ve kızı randevu oluşturmak istediler. Bir gün sonra sadece kızı geldi. Yaklaşık dört saat sürdü buradaki işlemler. Saçı boyandı, bakım hepsi yapıldı. Ödemeyi almadan sizi bırakamam dedim. 'Birazdan ödemeyi yapacak. Annem burada' dedi." şeklinde konuştu.