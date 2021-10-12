12 Ekim 2021, Salı
Kibariye’nin ‘kaynak saç’ dolandırıcılığında yeni gelişme! Açıklamaları şoke etti
Kadıköy'de bir kuaföre gelen sanatçı Kibariye, 4 bin 200 lira değerinde kaynak saç yaptırdı. İşlem sonrası ücreti ödemeden çıkan Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kuaförden ayrıldı. İşletme sahibinin telefon üzerinden eşi Küçükbalçık ise ödeme yapmayacaklarını belirtince yaklaşık 3 saat boyunca Kibariye'ye hizmet veren işletme sahibi hayatının şokunu yaşadı. Bugün magazin programına telefonla bağlanan işletme sahibi şok açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 12.10.2021 16:12 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 16:12
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