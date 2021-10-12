12 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kibariye’nin ‘kaynak saç’ dolandırıcılığında yeni gelişme! Açıklamaları şoke etti

Kibariye’nin ‘kaynak saç’ dolandırıcılığında yeni gelişme! Açıklamaları şoke etti

Kadıköy'de bir kuaföre gelen sanatçı Kibariye, 4 bin 200 lira değerinde kaynak saç yaptırdı. İşlem sonrası ücreti ödemeden çıkan Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kuaförden ayrıldı. İşletme sahibinin telefon üzerinden eşi Küçükbalçık ise ödeme yapmayacaklarını belirtince yaklaşık 3 saat boyunca Kibariye'ye hizmet veren işletme sahibi hayatının şokunu yaşadı. Bugün magazin programına telefonla bağlanan işletme sahibi şok açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 12.10.2021 16:12 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 16:12
  • 1
  • 11
Kibariye’nin ‘kaynak saç’ dolandırıcılığında yeni gelişme! Açıklamaları şoke etti

Eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kaynak saç yapan bir kuaföre giden Kibariye'nin, üç saat süren işlem sonrası aldığı hizmetin bedeli olan 4 bin 200 TL'yi ödemeden dükkândan ayrıldığı iddia edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Kibariye’nin ‘kaynak saç’ dolandırıcılığında yeni gelişme! Açıklamaları şoke etti

4 bin 200 TL'lik tutarı ödemeyeceklerini belirten Küçükbalçık'ın, 'sponsor' teklifi kabul edilmeyince telefonu kapattığı ve işletme sahiplerinin numarasını engellediği belirtildi.

  • 3
  • 11
Kibariye’nin ‘kaynak saç’ dolandırıcılığında yeni gelişme! Açıklamaları şoke etti

"BİR KİŞİYİ REHİN OLARAK BIRAKTILAR"

2. Sayfa programına telefonla bağlanan işletme yöneticisi Kemal Bamdelen, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

  • 4
  • 11
Kibariye’nin ‘kaynak saç’ dolandırıcılığında yeni gelişme! Açıklamaları şoke etti

"Kibariye Hanım geldi, saçlarını yaptıracağını söyledi, biz de yaptık. Buradan mutlu bir şekilde ayrıldı, kendisi de söylüyor. Parayı vermeden gittiler, burada bir arkadaş bıraktılar rehin olarak 4-5 saat durdu dükkânda, parayı ödemediler..."

  • 5
  • 11
Kibariye’nin ‘kaynak saç’ dolandırıcılığında yeni gelişme! Açıklamaları şoke etti

PARANIN YARISINI VERELİM TEKLİFİ

"Ali Bey 'parayı medya danışmanıma verdim' dedi. Medya danışmanına sordum 'Kimse para vermedi' dedi. 'Biri yalan söylüyor ama hanginiz?' deyip Ali Bey'i tekrar aradım..."