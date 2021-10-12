Kibariye’nin ‘kaynak saç’ dolandırıcılığında yeni gelişme! Açıklamaları şoke etti

"Kibariye Hanım geldi, saçlarını yaptıracağını söyledi, biz de yaptık. Buradan mutlu bir şekilde ayrıldı, kendisi de söylüyor. Parayı vermeden gittiler, burada bir arkadaş bıraktılar rehin olarak 4-5 saat durdu dükkânda, parayı ödemediler..."