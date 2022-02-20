20 Şubat 2022, Pazar
Kibariye'nin başına dert olmuştu! O villa için Bodrum'dan flaş haber
Kibariye 'dolandırıcılık' iddiası nedeni ile evinden olmuştu. İş insanı Sebahattin Girgin, 2019 yılında 4.5 milyon liraya aldığı villanın Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık tarafından bir başkasına da satıldığını öne sürerek 'dolandırıcılık' iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Kibariye'nin başını derde sokan Bodrum'daki villa elden çıktı.
Giriş Tarihi: 20.02.2022 12:45 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022 12:47
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