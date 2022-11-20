Kibariye’den şaşırtan itiraf: Seda Sayan’ı ben keşfettim
Kibariye'nin Seda Sayan'la ilgili itirafı herkesi şaşkına döndü. Doğu Demirkol'un sunuculuğunu yaptığı programa konuk olan şarkıcının gençlik yıllarına ait fotoğrafları yayınlandı. Kibariye uzun yıllar aynı evde yaşadığı Seda Sayan'ı kendisinin keşfettiğini anlattı.
Giriş Tarihi: 20.11.2022
13:37
Şarkıcı Kibariye, konuk olduğu bölümde Seda Sayan ile ilgili itirafıyla gündeme geldi. Programda gençlik yıllarından kareler yayınlanan Kibariye, meslektaşı Seda Sayan ile sarıldıkları pozu görünce hemen alkışladı. Ünlü şarkıcı sonrasında da Sayan'ı nasıl keşfettiğini anlattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
"BEN KEŞFETTİM"
Kibariye, "Şu Seda'yı ne zaman görsem içimin yağları eriyor. Biz aynı evde 40 sene yaşadık. Bir butiğe gittim, kendime kazak almak istedim. Seda'yı bir gördüm, maşallah çok güzel kadın. 'Sen buraya yakışmıyorsun. Sesin var mı senin?' dedim. Azıcık şarkı okudu. Bana da alt kadro lazımdı. Seda'yı ben o zaman keşfettim" dedi.
Ünlü isim, sözlerine "Başka kimseye böyle bir şey yapmadım. Elektriğim Seda ile tuttu. Kalbi çok güzeldir Seda'nın. Ekranda nasıl konuşuyorsa aynı öyledir" diye devam etti.
"SEDA'YI ANLATMAKLA BİTİREMEM"
Kibariye, programın ilerleyen dakikalarında da "17 yıl ev arkadaşlığı yaptığın Seda Sayan'ın sevmediğin bir huyu var mıydı?" sorusuna yanıt verdi.
62 yaşındaki şarkıcı "17 değil ben onu düzelteyim. Tam 40 sene aynı evde kaldık. Seda'nın her huyunu sevdim. Bir tane yaramaz huyu yoktur. Bana gidip kazaklar, parfümler alırdı. Vefakardır. Anlatmakla bitiremem onu. Seda'yı her zaman çok özel ve ayrı tutarım" ifadelerini kullandı.