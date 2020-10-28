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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Keren Bürsin’in gerçek mesleği şoke etti!
Son günlerde her yaptığıyla olay olan Kerem Bürsin sosyal medyanın gündemine oturdu. Hande Erçel'le aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Kerem Bürsin, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Bürsin'in özel hayatını mercek altına alanlar gerçek mesleğini öğrenince çok şaşırdı. İşte Kerem Bürsin'in gerçek mesleği...
Giriş Tarihi: 28.10.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 16:50
Son dönemde oyunculuğunun yanı sıra Hande Erçel'le aşk yaşadığı haberleriyle de gündeme gelen Kerem Bürsin özel hayatıyla mercek altın alındı. Bürsin hakkında araştırma yapanlar gerçek mesleğini öğrenince çok şaşırdı. İşte Kerem Bürsin'in gerçek mesleği...
GALERİ DEVAM EDİYOR
RAFET EL ROMAN
Pop müziğin başarılı ismi Rafet El Roman, ünlü olmadan önce müezzinlik yapıyordu.
SERDAR ORTAÇ
Pop müziğin en başarılı isimlerinden olan Serdar Ortaç, Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde torna-tevsiye eğitimi aldı. Bir dönem plastik kalıpçısı olan babasının dükkanındaki torna tezgahında çalıştı.
NURİ ALÇO
Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından olan Nuri Alço, oyunculuğa adım atmadan önce ilaç mümessili olarak çalışıyordu.
FAHRİYE EVCEN
İstanbul'a geldiği bir yaz Oya Aydoğan tarafından keşfedilerek oyunculuğa başlayan Fahriye Evcen, Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okuyordu. İstanbul'a yerleşmesinin ardından Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun oldu.