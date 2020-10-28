Keren Bürsin’in gerçek mesleği şoke etti!

Son günlerde her yaptığıyla olay olan Kerem Bürsin sosyal medyanın gündemine oturdu. Hande Erçel'le aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Kerem Bürsin, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Bürsin'in özel hayatını mercek altına alanlar gerçek mesleğini öğrenince çok şaşırdı. İşte Kerem Bürsin'in gerçek mesleği...