Keren Bürsin herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

Son günlerde her yaptığıyla olay olan Kerem Bürsin sosyal medyanın gündemine oturdu. Hande Erçel'le aşk yaşadığı iddialarıyla gündemden düşmeyen Kerem Bürsin, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Bürsin'in özel hayatını mercek altına alanlar gerçek mesleğini öğrenince çok şaşırdı. İşte Kerem Bürsin'in gerçek mesleği...