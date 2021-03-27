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27 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Keren Bürsin herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...
Son günlerde her yaptığıyla olay olan Kerem Bürsin sosyal medyanın gündemine oturdu. Hande Erçel'le aşk yaşadığı iddialarıyla gündemden düşmeyen Kerem Bürsin, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Bürsin'in özel hayatını mercek altına alanlar gerçek mesleğini öğrenince çok şaşırdı. İşte Kerem Bürsin'in gerçek mesleği...
Giriş Tarihi: 27.03.2021 17:33 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 17:34
Son dönemde oyunculuğunun yanı sıra Hande Erçel'le aşk yaşadığı haberleriyle de gündeme gelen Kerem Bürsin özel hayatıyla mercek altın alındı. Bürsin hakkında araştırma yapanlar gerçek mesleğini öğrenince çok şaşırdı. İşte Kerem Bürsin'in gerçek mesleği...
GALERİ DEVAM EDİYOR
KENAN İMİRZALIOĞLU
Kenan İmirzalıoğlu Yıldız Üniversitesi Matematik Bölümü'nü bitirdi. Ünlü bir aktör olmasaydı belki de başarılı bir akademisyen olurdu.
RAFET EL ROMAN
Pop müziğin başarılı ismi Rafet El Roman, ünlü olmadan önce müezzinlik yapıyordu.
FAHRİYE EVCEN
İstanbul'a geldiği bir yaz Oya Aydoğan tarafından keşfedilerek oyunculuğa başlayan Fahriye Evcen, Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okuyordu. İstanbul'a yerleşmesinin ardından Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun oldu.
BURAK ÖZÇİVİT
Şimdilerde Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğrafçılık eğitimi aldı. Burak Özçivit'in sanat hayatı ise babasının ondan habersiz Best Model Yarışması'na başvurmasıyla başladı.