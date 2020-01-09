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Kerem Bürsin'den Aylin Aslım'a yanıt

Kerem Bürsin katıldığı bir programda kendisine sorulan bir soru sonrası yılbaşı planlarından bahsetmiş, "Sarhoş olup sapıtmaktansa, yılbaşına dua ederek girmeyi seviyorum" demişti. Sözleriyle sosyal medyadan övgü dolu yorumlar alan Kerem Bürsin'e Aylin Aslım'dan hakaret içeren bir paylaşım gelmişti. Kerem Bürsin'in açıklamasıyla Twitter hesabından dalga geçip hakaret eden Aylin Aslım'a birçok kullanıcıdan tepki yağdı. Kerem Bürsin'den de Aylin Aslım'ın sözlerine yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 09.01.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 10:14
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Kerem Bürsin'den Aylin Aslım'a yanıt

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin katıldığı bir Youtube kanalında özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulunurken yılbaşı planıyla da şaşırtmıştı.

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Kerem Bürsin'den Aylin Aslım'a yanıt

"DUA ETMEYİ SEVİYORUM"

"Bu zamana kadar en bomba yılbaşı anın nedir?" sorusuna Bürsin, "Yılbaşında sıkıcı bir insanım. Genelde tek başıma olmayı, dua etmeyi seviyorum.

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Kerem Bürsin'den Aylin Aslım'a yanıt

"Yılbaşında alkol kullanmam. Meditasyon ve sevdiğim duaları ediyorum. Yeni yıla girmeden 5 dakika önce yalnız kalıyorum."

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Kerem Bürsin'den Aylin Aslım'a yanıt

"SONUÇTA BİR YIL KAPANIYOR"

"Sonuçta bir yıl kapanıyor. Cidden içine dönük iyi niyetin neyse, iyi düşüncelerin neyse sevdiklerine verip o yılı kapatmak daha iyi. Sarhoş olup sapıtmaktansa o kapı kapanmadan içe yönelmek daha önemli. Bence önemli bir enerji var orada" demişti.

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Kerem Bürsin'den Aylin Aslım'a yanıt

Sosyal medyadan övgü dolu yorumlar alan Kerem Bürsin'in sözleriyle dalga geçen ve Bürsin'e hakaret eden Aylin Aslım'a birçok kullanıcıdan tepki gelmişti.