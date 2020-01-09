Kerem Bürsin'den Aylin Aslım'a yanıt

Kerem Bürsin katıldığı bir programda kendisine sorulan bir soru sonrası yılbaşı planlarından bahsetmiş, "Sarhoş olup sapıtmaktansa, yılbaşına dua ederek girmeyi seviyorum" demişti. Sözleriyle sosyal medyadan övgü dolu yorumlar alan Kerem Bürsin'e Aylin Aslım'dan hakaret içeren bir paylaşım gelmişti. Kerem Bürsin'in açıklamasıyla Twitter hesabından dalga geçip hakaret eden Aylin Aslım'a birçok kullanıcıdan tepki yağdı. Kerem Bürsin'den de Aylin Aslım'ın sözlerine yanıt geldi.