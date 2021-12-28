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Kerem Bürsin ve Hande Erçel ayrıldı mı? Yakın arkadaşları Yasemin Özilhan açıkladı

Sette tanışıp birliktelik yaşamaya başlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, aşklarıyla magazin gündemine oturdu. Bir süredir yan yana görüntülenmeyen ikilinin ayrıldığı iddia edildi. Çiftle ilgili yakın arkadaşları Yasemin Özilhan'dan geldi. Bebek'te kameralara yakalanan ünlü isim yakın arkadaşları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ilişkisi hakkındaki sorulara da cevap verdi.

Giriş Tarihi: 28.12.2021 08:30
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Kerem Bürsin ve Hande Erçel ayrıldı mı? Yakın arkadaşları Yasemin Özilhan açıkladı

Bir döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren ve 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan'la evlendikten sonra ekranlardan uzaklaşan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı. Spor tarzıyla dikkat çeken Özilhan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Kerem Bürsin ve Hande Erçel ayrıldı mı? Yakın arkadaşları Yasemin Özilhan açıkladı

36 yaşındaki ünlü isim, gazetecilerin yılbaşı planlarını sormaları üzerine şu cevabı verdi; "Evdeyiz, ailece. Belki bir iki arkadaşımız gelecek, beraber vakit geçireceğiz..."

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Kerem Bürsin ve Hande Erçel ayrıldı mı? Yakın arkadaşları Yasemin Özilhan açıkladı

"TOPARLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Şehir dışı ya da yurt dışına çıkmıyoruz. Hep bizde toplanıyorduk, pandemi girince o düzen bozuldu. Şimdi tekrar toparlamaya çalışıyoruz."

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Kerem Bürsin ve Hande Erçel ayrıldı mı? Yakın arkadaşları Yasemin Özilhan açıkladı

Özilhan, "Yeni yıla nasıl girerseniz öyle gider dedikleri için mi yeni yıla evde giriyorsunuz?" sorusuna ise, "Bilmiyorum, ben çocukluğumda öyleydim. İzzet'te genelde öyleymiş, o yüzden belki de çocuklarla olmak istiyoruz" cevabını verdi.

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Kerem Bürsin ve Hande Erçel ayrıldı mı? Yakın arkadaşları Yasemin Özilhan açıkladı

"KEYİFLERİ YERİNDE"

Yakın arkadaşları Kerem Bursin ile Hande Erçel'in ayrılık dedikodularının hatırlatılması üzerine sosyetik güzel, "Öyle bir şey yok. Mutlular, keyifleri yerinde" açıklamasını yaptı.