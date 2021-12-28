28 Aralık 2021, Salı
Kerem Bürsin ve Hande Erçel ayrıldı mı? Yakın arkadaşları Yasemin Özilhan açıkladı
Sette tanışıp birliktelik yaşamaya başlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, aşklarıyla magazin gündemine oturdu. Bir süredir yan yana görüntülenmeyen ikilinin ayrıldığı iddia edildi. Çiftle ilgili yakın arkadaşları Yasemin Özilhan'dan geldi. Bebek'te kameralara yakalanan ünlü isim yakın arkadaşları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ilişkisi hakkındaki sorulara da cevap verdi.
Giriş Tarihi: 28.12.2021 08:30
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