Kerem Bürsin ve Hande Erçel ayrıldı mı? Yakın arkadaşları Yasemin Özilhan açıkladı

Özilhan, "Yeni yıla nasıl girerseniz öyle gider dedikleri için mi yeni yıla evde giriyorsunuz?" sorusuna ise, "Bilmiyorum, ben çocukluğumda öyleydim. İzzet'te genelde öyleymiş, o yüzden belki de çocuklarla olmak istiyoruz" cevabını verdi.