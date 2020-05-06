07 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kerem Bürsin Demet Özdemir ile aşk yaşadığı iddialarına cevap geldi

Kerem Bürsin Demet Özdemir ile aşk yaşadığı iddialarına cevap geldi

Geçtiğimiz yıl Serenay Sarıkaya ile ilişkisini bitirmesinin ardından adı kimseyle anılmayan Kerem Bürsin'in son dönemlerin en popüler oyuncularından Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Demet Özdemir ve Kerem Bürsin'in aşk yaşadığı haberlerinin sosyal medyada da hızla yayılmaya başlayınca hayranları anında Instagram fotoğraflarının altına yorumlar yağdırdı. İddialar hakkında sessizliğini bozan Kerem Bürsin sosyal medya hesabından Demet Özdemir aşkı sorularına yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 06.05.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 14:26
  • 1
  • 8
Kerem Bürsin Demet Özdemir ile aşk yaşadığı iddialarına cevap geldi

Kerem Bürsin ve Demet Özdemir'in aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

  • 2
  • 8
Kerem Bürsin Demet Özdemir ile aşk yaşadığı iddialarına cevap geldi

Instagram hesabından bir canlı yayına katılan Bursin'in elindeki "D" harfli bardak aşk iddialarını güçlendirmişti.

  • 3
  • 8
Kerem Bürsin Demet Özdemir ile aşk yaşadığı iddialarına cevap geldi

Kerem Bürsin'in Demet Özdemir ile ilgili aşk söylentilerine verdiği esprili yanıt verdi.

  • 4
  • 8
Kerem Bürsin Demet Özdemir ile aşk yaşadığı iddialarına cevap geldi

Sosyal medyadan yeni bir canlı yayına katılan Kerem Bürsin, bu kez boş bardağı göstererek Demet Özdemir ile çıkan aşk dedikodularını ti'ye aldı.

  • 5
  • 8
Kerem Bürsin Demet Özdemir ile aşk yaşadığı iddialarına cevap geldi

'Ç'DEN BAŞLAYIP Z'YE KADAR GİDECEĞİM'

Bürsin, "Bu sefer bembeyaz bir bardağa kalemim ile rastgele bir harf yapacağım. Ç'den başlayıp Z'ye kadar gideceğim" diyerek şakalaştı.