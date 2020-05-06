Kerem Bürsin Demet Özdemir ile aşk yaşadığı iddialarına cevap geldi

Geçtiğimiz yıl Serenay Sarıkaya ile ilişkisini bitirmesinin ardından adı kimseyle anılmayan Kerem Bürsin'in son dönemlerin en popüler oyuncularından Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Demet Özdemir ve Kerem Bürsin'in aşk yaşadığı haberlerinin sosyal medyada da hızla yayılmaya başlayınca hayranları anında Instagram fotoğraflarının altına yorumlar yağdırdı. İddialar hakkında sessizliğini bozan Kerem Bürsin sosyal medya hesabından Demet Özdemir aşkı sorularına yanıt verdi.