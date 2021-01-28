"Kendi kanında boğul" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm fragmanı! Masa hepten karışacak...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hayriye ananın son nefesini vermesi sonrasında Çakırbeyli ailesinde matem hakimdir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölümde; Hızır'ın sözlerini dinlemeyen Ceylan tehlikeli sularda yüzmeye devam ediyor. Kimsesiz Doğan'ın masaya oturması sonrasında Korkmazlar'ı oldukça rahatsız ediyor. Şimdi Çakırbeyli ailesinin yapacağı hamleler için yeni bölüm fragmanı bekleniyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm fragmanı...