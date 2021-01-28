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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri "Kendi kanında boğul" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm fragmanı! Masa hepten karışacak... "Kendi kanında boğul" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm fragmanı! Masa hepten karışacak...
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan fırtınası devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hayriye ananın ölmesinin ardından Çakırbeyli ailesi intikam ateşiyle yanıyor. Kimsesiz Doğan'ın gelmesinden sonra Hamdi Korkmaz artık daha dikkat etmek zorunda kalır. Masada bulunan herkesin artık can tehlikesi daha fazladır. Hayranları EDHO yeni bölüm fragmanını araştırıyor...
Giriş Tarihi: 28.01.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 16:56
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hayriye ananın son nefesini vermesi sonrasında Çakırbeyli ailesinde matem hakimdir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölümde; Hızır'ın sözlerini dinlemeyen Ceylan tehlikeli sularda yüzmeye devam ediyor. Kimsesiz Doğan'ın masaya oturması sonrasında Korkmazlar'ı oldukça rahatsız ediyor. Şimdi Çakırbeyli ailesinin yapacağı hamleler için yeni bölüm fragmanı bekleniyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm fragmanı...
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 181. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimize eklenecektir.
"BÜYÜK UĞURSUZLUK HAMDİ BABA"
Doğan'ın mekandan ayrılması üzerine Hamdi, Seko'ya "Seni öldürseydi daha iyiydi. Rezil olduk. Hırsızın parası çalınır mı?" dedi. Seko bu sözlere "Büyük uğursuzluk bu Hamdi Baba" diyerek karşılık verdi.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
''Savaşı biz başlatmayacağız, onlara başlatacağız...''
Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.
HAİN ORTAYA ÇIKTI
Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar.