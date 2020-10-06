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Kendi isteğiyle Masterchef’ten elenen Duygu Acarsoy’dan ilk açıklama: Çok nedenim var

Masterchef'in en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Duygu Acarsoy, Pazar günü yayınlanan bölümde tabağını bilerek sabote ederek yarışmadan elendi. Bölümün ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Duygu, "Kendimce büyük ve çok fazla nedenim var" diyerek akademik kariyerine geri döneceğini anlattı.

Giriş Tarihi: 06.10.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 09:37
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Kendi isteğiyle Masterchef’ten elenen Duygu Acarsoy’dan ilk açıklama: Çok nedenim var

MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde ilk evliliğinde eşinden şiddet gördüğünü anlatan Duygu Acarsoy, şimdiki nişanlısı tarafından da aldatıldığını anlatarak herkesi şaşkına çevirdi.

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Kendi isteğiyle Masterchef’ten elenen Duygu Acarsoy’dan ilk açıklama: Çok nedenim var

Yaşadıklarından dolayı morali bozuk olan Duygu, MasterChef'in pazar günü ekrana gelen eleme bölümünde yemeğine bilerek bol tuz atıp yarışmadan çekildi.

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Kendi isteğiyle Masterchef’ten elenen Duygu Acarsoy’dan ilk açıklama: Çok nedenim var
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Kendi isteğiyle Masterchef’ten elenen Duygu Acarsoy’dan ilk açıklama: Çok nedenim var

"KENDİMCE BÜYÜK NEDENLERİM VAR"

MasterChef Türkiye'de yaptığı itiraflarla damga vuran Duygu Acarsoy, elemenin ardından Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

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Kendi isteğiyle Masterchef’ten elenen Duygu Acarsoy’dan ilk açıklama: Çok nedenim var

Duygu, açıklamasında şunları ifade etti:

"Bu yazıyı yazmanın bu derece zor olabileceğini hiç düşünmemiştim. Kaç kere yazdım sildim bilemiyorum ama yine de kendimi en iyi ifade edebildiğim yol, yazmak sanırım. Öncelikle bu 3 aylık süreçte üzerimde emeği olan değerli şeflerim ve yapım ekibine sonsuz teşekkür ederim. Biraz önce hepinizin de izlediği gibi bile isteye MasterChef 2020'den çekildim.