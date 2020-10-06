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Kendi isteğiyle Masterchef’ten elenen Duygu Acarsoy’dan ilk açıklama: Çok nedenim var
Masterchef'in en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Duygu Acarsoy, Pazar günü yayınlanan bölümde tabağını bilerek sabote ederek yarışmadan elendi. Bölümün ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Duygu, "Kendimce büyük ve çok fazla nedenim var" diyerek akademik kariyerine geri döneceğini anlattı.
Giriş Tarihi: 06.10.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 09:37
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