Kendi isteğiyle Masterchef’ten elenen Duygu Acarsoy’dan ilk açıklama: Çok nedenim var

Duygu, açıklamasında şunları ifade etti:

"Bu yazıyı yazmanın bu derece zor olabileceğini hiç düşünmemiştim. Kaç kere yazdım sildim bilemiyorum ama yine de kendimi en iyi ifade edebildiğim yol, yazmak sanırım. Öncelikle bu 3 aylık süreçte üzerimde emeği olan değerli şeflerim ve yapım ekibine sonsuz teşekkür ederim. Biraz önce hepinizin de izlediği gibi bile isteye MasterChef 2020'den çekildim.