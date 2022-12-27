Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl? 8 yıldır komada olan Kenan Işık’ın son hali hakkında açıklama!

KENAN IŞIK'IN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Tam 8 yıldır komada ve bilinci kapalı olarak yaşayan Kenan Işık'ın son hali ile ilgili olarak ailesi ve arkadaşlarından yeni bir açıklama geldi.

Sanatçının fiziksel durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.