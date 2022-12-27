27 Aralık 2022, Salı
Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın son hali hakkında açıklama!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla gönüllere taht kuran ünlü sunucu Kenan Işık'ın sağlık durumu ile ilgili yeni bir haber geldi. 8 yıl önce beyin kanaması geçiren usta sanatçı, 2014 yılından beri komada. Beyin kanaması geçirdiğinde 67 yaşında olan Kenan Işık'ın arkadaşı, konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte usta sanatçı Kenan Işık'ın son sağlık durumu hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 27.12.2022 16:40 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 16:48
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