Kenan İmizalıoğlu'nun güzel eşi Sinem Kobal kardeşiyle aynı dizideymiş! Selena'da birlikte oynamışlar...

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla ilgi odağı oluyor. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren güzel oyuncu, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Kobal'ın ailesini araştıranlar kardeşi hakkında çıkan detaya çok şaşırdı. Sinem Kobal'ın erkek kardeşi bir zamanlar Selena dizisinde oynamış. İşte detaylar...