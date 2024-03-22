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Kenan İmizalıoğlu'nun güzel eşi Sinem Kobal kardeşiyle aynı dizideymiş! Selena'da birlikte oynamışlar...

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla ilgi odağı oluyor. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren güzel oyuncu, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Kobal'ın ailesini araştıranlar kardeşi hakkında çıkan detaya çok şaşırdı. Sinem Kobal'ın erkek kardeşi bir zamanlar Selena dizisinde oynamış. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.03.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 15:33
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Kenan İmizalıoğlu’nun güzel eşi Sinem Kobal kardeşiyle aynı dizideymiş! Selena’da birlikte oynamışlar...

Selena dizisiyle hafızalara kazınan Sinem Kobal, özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.

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Kenan İmizalıoğlu’nun güzel eşi Sinem Kobal kardeşiyle aynı dizideymiş! Selena’da birlikte oynamışlar...

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almış, geçtiğimiz yıl ise kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti.

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Kenan İmizalıoğlu’nun güzel eşi Sinem Kobal kardeşiyle aynı dizideymiş! Selena’da birlikte oynamışlar...

Bir süredir ekranlardan uzak olan Kobal, bu kez kardeşiyle gündem oldu.

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Kenan İmizalıoğlu’nun güzel eşi Sinem Kobal kardeşiyle aynı dizideymiş! Selena’da birlikte oynamışlar...

Sinem Kobal'ın kardeşini ilk defa görenler oldukça şaşırdı.

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Kenan İmizalıoğlu’nun güzel eşi Sinem Kobal kardeşiyle aynı dizideymiş! Selena’da birlikte oynamışlar...

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde kısa sürede bir yıldıza dönüştü. Onu şöhrete kavuşturan en önemli proje ise bir iyilik perisini oynadığı 'Selena' dizisiydi. Yıllar sonra ortaya çıktı ki, bu dizide sadece Sinem Kobal'ı değil, kardeşi Kerem Kobal'ı da izlemişiz!