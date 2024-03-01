Kenan İmirzalıoğlu'nun minik kızı Leyla'ya bakın! Güzel anne Sinem Kobal'ın paylaşımı beğeni topladı! "İki bebek..."

Selena dizisiyle hafızalara kazınan Sinem Kobal, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girdi ve çiftin evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki kızları oldu. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Kobal, yepyeni bir paylaşımla gündeme geldi. Kobal, 1 yaşındaki kızı Leyla'nın sevimli anlarını takipçileriyle paylaştı. Takipçileri ise bu pozuna binlerce yorum yağdırdı. İşte Sinem Kobal'ın kızı Leyla...