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Kenan İmirzalıoğlu'nun minik kızı Leyla'ya bakın! Güzel anne Sinem Kobal'ın paylaşımı beğeni topladı! "İki bebek..."

Selena dizisiyle hafızalara kazınan Sinem Kobal, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girdi ve çiftin evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki kızları oldu. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Kobal, yepyeni bir paylaşımla gündeme geldi. Kobal, 1 yaşındaki kızı Leyla'nın sevimli anlarını takipçileriyle paylaştı. Takipçileri ise bu pozuna binlerce yorum yağdırdı. İşte Sinem Kobal'ın kızı Leyla...

Giriş Tarihi: 01.03.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 11:12
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Kenan İmirzalıoğlu’nun minik kızı Leyla’ya bakın! Güzel anne Sinem Kobal’ın paylaşımı beğeni topladı! İki bebek...

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, Instagram hesabından kızı Leyla ile birlikte çekilen yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun minik kızı Leyla’ya bakın! Güzel anne Sinem Kobal’ın paylaşımı beğeni topladı! İki bebek...

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızları Lalin'i, ardından da 2022 yılında Leyla'yı kucağına almıştı.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun minik kızı Leyla’ya bakın! Güzel anne Sinem Kobal’ın paylaşımı beğeni topladı! İki bebek...

Ünlü oyuncu 1 yaşındaki minik kızı Leyla'la sevimli pozlarını paylaştı.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun minik kızı Leyla’ya bakın! Güzel anne Sinem Kobal’ın paylaşımı beğeni topladı! İki bebek...

Kobal'ın pozları, hayranları tarafından oldukça beğenildi.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun minik kızı Leyla’ya bakın! Güzel anne Sinem Kobal’ın paylaşımı beğeni topladı! İki bebek...

Takipçileri oyuncunun bu pozuna, "maşallah", "iki bebek", "postun güzelliği" gibi yorumlarda bulundu.