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Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın makyajsız hali ilgi odağı oldu! O pozuna dakikalar içinde yorum yağdı

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın makyajsız hali ilgi odağı oldu! O pozuna dakikalar içinde yorum yağdı

Başrolünde yer aldığı Selena dizisi ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Sinem Kobal, uzun yıllar sonra da magazin gündeminin odağında yer almayı başarıyor. Ekrandan uzak kalsa da adından sık sık söz ettiren Kobal, son olarak Instagram hesabından paylaştığı makyajsız fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte 2 çocuk annesi Sinem Kobal'ın doğal hali...

Giriş Tarihi: 21.02.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 09:23
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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’ın makyajsız hali ilgi odağı oldu! O pozuna dakikalar içinde yorum yağdı

Televizyon dünyasının sevilen oyuncuları Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, birlikte tatil yaparak hayranlarının ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz günlerde kızları Lalin ve Leyla ile birlikte keyifli bir tatil geçiren ünlü çift, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları tatil pozuyla büyük beğeni kazandı.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’ın makyajsız hali ilgi odağı oldu! O pozuna dakikalar içinde yorum yağdı

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, sadece oyunculuk kariyerleriyle değil, aynı zamanda sosyal medya üzerinden paylaştıkları samimi anlarla da geniş bir hayran kitlesine sahip.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’ın makyajsız hali ilgi odağı oldu! O pozuna dakikalar içinde yorum yağdı

İŞTE O POZ

Sinem Kobal, bu sefer makyajsız halini sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Tatil dönüşü yaptığı paylaşımlarda doğal güzelliğini ön plana çıkaran Kobal, sıfır makyajıyla da beğeni topladı.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’ın makyajsız hali ilgi odağı oldu! O pozuna dakikalar içinde yorum yağdı

Doğal haliyle poz veren güzel oyuncu, "Kına ve çil" notuyla takipçilerinin beğenisine sunduğu fotoğrafına binlerce yorum yağdı.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’ın makyajsız hali ilgi odağı oldu! O pozuna dakikalar içinde yorum yağdı

Tatil fotoğrafları ve makyajsız paylaşımlarıyla da sevenlerinin beğenisini kazanan çift, magazin gündeminde sürekli olarak yer almayı başarıyor.