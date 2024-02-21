Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın makyajsız hali ilgi odağı oldu! O pozuna dakikalar içinde yorum yağdı

Başrolünde yer aldığı Selena dizisi ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Sinem Kobal, uzun yıllar sonra da magazin gündeminin odağında yer almayı başarıyor. Ekrandan uzak kalsa da adından sık sık söz ettiren Kobal, son olarak Instagram hesabından paylaştığı makyajsız fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte 2 çocuk annesi Sinem Kobal'ın doğal hali...