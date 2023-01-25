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Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal kızlarını anlattı! Küçük kızı Leyla bakın kime benziyormuş

Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal kızlarını anlattı! Küçük kızı Leyla bakın kime benziyormuş

2020 yılında ilk kez anne olma heyecanı yaşayan Sinem Kobal, 7 ay önce ikinci kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğiyle adından söz ettirmeye devam eden güzel oyuncu önceki akşam gecelerde kameralara yakalandı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti ve kızları Leyla ile Lalin'in kime benzediğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 25.01.2023 12:32 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 12:33
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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal kızlarını anlattı! Küçük kızı Leyla bakın kime benziyormuş

Güzel oyuncu Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi ve 2020 yılında ilk kızı Lalin'i kucağına aldı.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal kızlarını anlattı! Küçük kızı Leyla bakın kime benziyormuş

7 ay önce ise kızı Leyla'yı dünyaya getirerek ikinci kez anne olan Sinem Kobal, önceki akşam gecelerde görüntülendi.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal kızlarını anlattı! Küçük kızı Leyla bakın kime benziyormuş

Edis ve Cemre Kemer ile birlikte vakit geçiren Sinem Kobal mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal kızlarını anlattı! Küçük kızı Leyla bakın kime benziyormuş

"BEN DE ÖZLEDİM"

Yeni projeler için zamanı geldiğinde ekrana döneceğini söyleyen Sinem Kobal "Ben de özledim" diyerek yeşil ışık yaktı. Sözlerine şöyle devam etti:

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal kızlarını anlattı! Küçük kızı Leyla bakın kime benziyormuş

"Leyla daha yeni 8 aylık olacak. Bizim kızlar peş peş geldiler. Onlarla ilgileniyorum. Büyüdüler onlar da, her şey yolunda. Güzel gidiyor her şey."