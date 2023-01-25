25 Ocak 2023, Çarşamba
Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal kızlarını anlattı! Küçük kızı Leyla bakın kime benziyormuş
2020 yılında ilk kez anne olma heyecanı yaşayan Sinem Kobal, 7 ay önce ikinci kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğiyle adından söz ettirmeye devam eden güzel oyuncu önceki akşam gecelerde kameralara yakalandı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti ve kızları Leyla ile Lalin'in kime benzediğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 25.01.2023 12:32 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 12:33
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