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Kenan İmirzalıoğlu’dan Sinem Kobal’ı aldattığı iddialarına sert tepki: Biz o kuyuya inmeyiz

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. Bir sosyal medya kullanıcısının "Selena aldatıldı" iddiası sonrası birlikte bir kutlamaya katılan çift, bu kez da Nişantaşı'nda el ele görüntülendi. İhanet iddialarına sert tepki gösteren İmirzalıoğlu, "Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyiz arkadaşlar!" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 02.12.2023 09:58
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Kenan İmirzalıoğlu’dan Sinem Kobal’ı aldattığı iddialarına sert tepki: Biz o kuyuya inmeyiz

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, önceki gece Nişantaşı'nda bir otelden çıkarken görüntülendiler. Gazetecileri karşısında gören çift, soruları yanıtladı.

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Kenan İmirzalıoğlu’dan Sinem Kobal’ı aldattığı iddialarına sert tepki: Biz o kuyuya inmeyiz

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada bir kullanıcının Kobal'ın daha önce canlandırdığı bir karaktere gönderme yaparak ortaya attığı 'Selena aldatıldı' iddiaları sonrası oklar çifte çevrilmişti.

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Kenan İmirzalıoğlu’dan Sinem Kobal’ı aldattığı iddialarına sert tepki: Biz o kuyuya inmeyiz

Bu konu hakkındaki sorulara gülerek cevap veren Kenan İmirzalıoğlu, şöyle konuştu: "Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Biz umursamadık bile. O yüzden insanların hafızasını kirletmeye gerek yok.

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Kenan İmirzalıoğlu’dan Sinem Kobal’ı aldattığı iddialarına sert tepki: Biz o kuyuya inmeyiz

Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyiz ama arkadaşlar. O haber nereden çıktı bilen var mı? Bilmediğimiz bir insanın bir iddiasını nasıl dikkate alırız ki? Biz bununla nasıl baş edeceğiz? İşin aslını siz biliyorsunuz."

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Kenan İmirzalıoğlu’dan Sinem Kobal’ı aldattığı iddialarına sert tepki: Biz o kuyuya inmeyiz

Öte yandan İmirzalıoğlu, arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'u "Oyunculuğu harika, mükemmel bir oyuncu" diyerek övdü.