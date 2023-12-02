02 Aralık 2023, Cumartesi
Kenan İmirzalıoğlu’dan Sinem Kobal’ı aldattığı iddialarına sert tepki: Biz o kuyuya inmeyiz
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. Bir sosyal medya kullanıcısının "Selena aldatıldı" iddiası sonrası birlikte bir kutlamaya katılan çift, bu kez da Nişantaşı'nda el ele görüntülendi. İhanet iddialarına sert tepki gösteren İmirzalıoğlu, "Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyiz arkadaşlar!" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 02.12.2023 09:58
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