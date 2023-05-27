Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı Lalin sosyal medyayı salladı! Bakın kime benzedi

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın kızları sosyal medyayı salladı! Kızlarını kameralardan uzak büyütmeye özen gösteren Sinem Kobal, büyük kızı Lalin ile Ulus'ta görüntülendi. Sosyal medyadan Lalin'in kime benzediğine dair yorumlar yağdı...