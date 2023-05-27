27 Mayıs 2023, Cumartesi
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı Lalin sosyal medyayı salladı! Bakın kime benzedi
Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın kızları sosyal medyayı salladı! Kızlarını kameralardan uzak büyütmeye özen gösteren Sinem Kobal, büyük kızı Lalin ile Ulus'ta görüntülendi. Sosyal medyadan Lalin'in kime benzediğine dair yorumlar yağdı...
Giriş Tarihi: 27.05.2023 13:12 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 13:15
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