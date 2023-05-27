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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı Lalin sosyal medyayı salladı! Bakın kime benzedi

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın kızları sosyal medyayı salladı! Kızlarını kameralardan uzak büyütmeye özen gösteren Sinem Kobal, büyük kızı Lalin ile Ulus'ta görüntülendi. Sosyal medyadan Lalin'in kime benzediğine dair yorumlar yağdı...

Giriş Tarihi: 27.05.2023 13:12 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 13:15
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı Lalin sosyal medyayı salladı! Bakın kime benzedi

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, önceki gün 2.5 yaşındaki kızı Lalin ile Ulus'ta objektiflere yansıdı.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı Lalin sosyal medyayı salladı! Bakın kime benzedi

Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Sinem Kobal bu kez kızı Lalin ile aylar sonra görüntülendi.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı Lalin sosyal medyayı salladı! Bakın kime benzedi

Eşinin "4'üncü buluşmamızda aşık oldum. Aşka inanlardanım. Aşk evliliği yaptım" sözleri hatırlatılan Sinem Kobal, "Lalin'in yanında konuşmak istemiyorum. Başka bir zaman ne kadar isterseniz konuşuruz" diyerek, soruları kibarca geri çevirdi.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı Lalin sosyal medyayı salladı! Bakın kime benzedi

Ekranlardan uzak büyüyen Lalin sosyal medyada babası Kenan İmirzalıoğlu'na benzetilirken Sinem Kobal'ın küçüklüğünü görenler tam tersini savundu.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı Lalin sosyal medyayı salladı! Bakın kime benzedi

İşte Sinem Kobal'ın o fotoğrafı ve ünlü isimlerin çocukluk halleri....