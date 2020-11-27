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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal: Lalin’i yakında görürsünüz Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal: Lalin’i yakında görürsünüz
2016 yılında nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, ilk bebekleri Lalin'i geçen ay kucağına aldı. Anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden çift, doktor kontrolüne geldiklerini belirtti. Bebeğin kime benzediği sorusuna ise yanıt veren Kobal, "Yakın zamanda sizler de görürsünüz zaten." dedi.
Giriş Tarihi: 27.11.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 09:49
Geçtiğimiz ay ilk bebekleri Lalin'i kucağına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Çift, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sinem Kobal, kısa bir süre önce doğum yapmasına rağmen fit görüntüsüyle dikkat çekerken, doktor kontrolüne geldiklerini belirten İmirzalıoğlu, "Tam 1 ay oldu. Her şey çok güzel. Lalin evde bekliyor bizi şimdi. O iyi, biz iyiyiz çok şükür" dedi.
"YAKINDA GÖRÜRSÜNÜZ"
Bebeğin kime benzediği sorusuna ise Kobal yanıt verdi: "Daha 40'ı çıkmadı. Birisine benzetmek için çok erken. Yakın zamanda sizler de görürsünüz zaten."
VATANDAŞA MASKE UYARISI
Kenan İmirzalıoğlu eşinin sorularını yanıtladığı sırada maske takmayan bir vatandaşı uyarması dikkatlerden kaçmadı ve bu hareketi büyük beğeni topladı.