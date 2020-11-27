Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal: Lalin’i yakında görürsünüz

Sinem Kobal, kısa bir süre önce doğum yapmasına rağmen fit görüntüsüyle dikkat çekerken, doktor kontrolüne geldiklerini belirten İmirzalıoğlu, "Tam 1 ay oldu. Her şey çok güzel. Lalin evde bekliyor bizi şimdi. O iyi, biz iyiyiz çok şükür" dedi.