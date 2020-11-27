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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal: Lalin’i yakında görürsünüz

2016 yılında nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, ilk bebekleri Lalin'i geçen ay kucağına aldı. Anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden çift, doktor kontrolüne geldiklerini belirtti. Bebeğin kime benzediği sorusuna ise yanıt veren Kobal, "Yakın zamanda sizler de görürsünüz zaten." dedi.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 09:49
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal: Lalin’i yakında görürsünüz

Geçtiğimiz ay ilk bebekleri Lalin'i kucağına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Çift, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmadı.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal: Lalin’i yakında görürsünüz

Sinem Kobal, kısa bir süre önce doğum yapmasına rağmen fit görüntüsüyle dikkat çekerken, doktor kontrolüne geldiklerini belirten İmirzalıoğlu, "Tam 1 ay oldu. Her şey çok güzel. Lalin evde bekliyor bizi şimdi. O iyi, biz iyiyiz çok şükür" dedi.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal: Lalin’i yakında görürsünüz

"YAKINDA GÖRÜRSÜNÜZ"

Bebeğin kime benzediği sorusuna ise Kobal yanıt verdi: "Daha 40'ı çıkmadı. Birisine benzetmek için çok erken. Yakın zamanda sizler de görürsünüz zaten."

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal: Lalin’i yakında görürsünüz

VATANDAŞA MASKE UYARISI

Kenan İmirzalıoğlu eşinin sorularını yanıtladığı sırada maske takmayan bir vatandaşı uyarması dikkatlerden kaçmadı ve bu hareketi büyük beğeni topladı.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal: Lalin’i yakında görürsünüz

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