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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kolları sıvadı! Kızları Lalin için... Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kolları sıvadı! Kızları Lalin için...
Her yaz Marmaris'in Selimiye bölgesinde tuttukları evde tatil yapan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, bu yaz farklı bir rota izleyecek. Kızları Lalin için kolları sıvıyan çift, bu yaz merkezi bir yer tercih edecek.
Giriş Tarihi: 19.02.2021 15:40 BU KEZ ROTA BODRUM...
Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal kızları Lalin ile ilk tatil için kolları sıvadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
2016'da evlenen ve mutluluklarını geçtiğimiz ekim ayında doğan kızları Lalin'le katlayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, yaz tatili için hazırlıklara başladı.
Her yazı Selimiye'de tuttukları evde geçiren çift, bu kez kontratı yenilemedi. İddiaya göre çift, gelecek yazı Bodrum'da geçirmeye karar vermiş.
KİRALIK EV ARIYOR Marmaris'in Selimiye bölgesi, zor ulaşımı nedeniyle genellikle mahremiyetine önem veren ünlü isimler tarafından tercih ediliyor.
Ancak ulaşım zorluğu genç anne Sinem Kobal'ı endişelendirdiğinden, çift Selimiye yerine daha merkezi sayılan Bodrum'a geçmeyi tercih etmiş.