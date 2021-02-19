Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kolları sıvadı! Kızları Lalin için...

Her yaz Marmaris'in Selimiye bölgesinde tuttukları evde tatil yapan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, bu yaz farklı bir rota izleyecek. Kızları Lalin için kolları sıvıyan çift, bu yaz merkezi bir yer tercih edecek.