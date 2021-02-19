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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kolları sıvadı! Kızları Lalin için...

Her yaz Marmaris'in Selimiye bölgesinde tuttukları evde tatil yapan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, bu yaz farklı bir rota izleyecek. Kızları Lalin için kolları sıvıyan çift, bu yaz merkezi bir yer tercih edecek.

Giriş Tarihi: 19.02.2021 15:40
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kolları sıvadı! Kızları Lalin için...

BU KEZ ROTA BODRUM...

Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal kızları Lalin ile ilk tatil için kolları sıvadı.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kolları sıvadı! Kızları Lalin için...

2016'da evlenen ve mutluluklarını geçtiğimiz ekim ayında doğan kızları Lalin'le katlayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, yaz tatili için hazırlıklara başladı.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kolları sıvadı! Kızları Lalin için...

Her yazı Selimiye'de tuttukları evde geçiren çift, bu kez kontratı yenilemedi. İddiaya göre çift, gelecek yazı Bodrum'da geçirmeye karar vermiş.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kolları sıvadı! Kızları Lalin için...

KİRALIK EV ARIYOR
Marmaris'in Selimiye bölgesi, zor ulaşımı nedeniyle genellikle mahremiyetine önem veren ünlü isimler tarafından tercih ediliyor.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kolları sıvadı! Kızları Lalin için...

Ancak ulaşım zorluğu genç anne Sinem Kobal'ı endişelendirdiğinden, çift Selimiye yerine daha merkezi sayılan Bodrum'a geçmeyi tercih etmiş.