Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ekrana dönüş müjdesi verdi! “Okumalara başladık”

Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz hafta Etiler'de görüntülenmişti. Ramazan Bayramı'nda kızlarıyla vakit geçirdiklerini belirten ünlü isim, "Bayram güzel geçti. Lalin'i bir yerlere götürdük ve onu eğlendirdik. Bu bayram büyüklerimizle değil, küçüklerimizle ilgilendik. Lalin'in bayram hediyesi doğa ve yağmurda yürüyüş yapmak oldu" demişti.