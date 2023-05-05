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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ekrana dönüş müjdesi verdi! “Okumalara başladık”

atvnin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sevilen sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde dizilere dönüş müjdesi vermişti. Doğum yapmasının ardından oyunculuğa ara veren Sinem Kobal'la birlikte yeni sezonda ekranda olacaklarını belirten İmirzalıoğlu, sevenlerini heyecanlandırmıştı. Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülenen gözde çift, "Okumalara başladık" dedi.

Giriş Tarihi: 05.05.2023 15:15 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 15:16
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ekrana dönüş müjdesi verdi! “Okumalara başladık”

Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz hafta Etiler'de görüntülenmişti. Ramazan Bayramı'nda kızlarıyla vakit geçirdiklerini belirten ünlü isim, "Bayram güzel geçti. Lalin'i bir yerlere götürdük ve onu eğlendirdik. Bu bayram büyüklerimizle değil, küçüklerimizle ilgilendik. Lalin'in bayram hediyesi doğa ve yağmurda yürüyüş yapmak oldu" demişti.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ekrana dönüş müjdesi verdi! “Okumalara başladık”

"OLGUNLAŞAN İŞLER VAR"

Yaz sezonla ilgili planlarından da bahseden 48 yaşındaki oyuncu, "İçinde yer almayı düşündüğüm ve olgunlaşan bazı işler var. Yaz aylarından sonra değerlendireceğim" şeklinde konuşmuştu.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ekrana dönüş müjdesi verdi! “Okumalara başladık”

"SİNEM DE EKRANLARI ÖZLEDİ"

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve tüm vaktini çocuklarıyla geçiren eşi Sinem Kobal'ın ekranlara dönüp dönmeyeceği ile ilgili soruları cevaplayan İmirzalıoğlu, "Sinem de özledi. Ailece ekranlara yaklaşacağız yakında" ifadelerini kullanmıştı.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ekrana dönüş müjdesi verdi! “Okumalara başladık”

"SENARYO OKUMALARINA BAŞLADIM"

Ünlü çift, önceki gece Etiler'de bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı. İmirzalıoğlu, "Çocuklar iyiler, büyüyorlar. Şu an net bir şey yok ama senaryo okumalarına başladık. İnşallah önümüzdeki dönemde güzel haberler veririm sizlere" açıklamasını yaptı.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ekrana dönüş müjdesi verdi! “Okumalara başladık”

Basın mensuplarının "Beraber bir proje mi yapacaksınız?" sorusu üzerine gülen yakışıklı oyuncu, "Teker teker bir dönelim de beraber de olur inşallah" karşılığını verdi.