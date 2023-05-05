05 Mayıs 2023, Cuma
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ekrana dönüş müjdesi verdi! “Okumalara başladık”
atvnin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sevilen sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde dizilere dönüş müjdesi vermişti. Doğum yapmasının ardından oyunculuğa ara veren Sinem Kobal'la birlikte yeni sezonda ekranda olacaklarını belirten İmirzalıoğlu, sevenlerini heyecanlandırmıştı. Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülenen gözde çift, "Okumalara başladık" dedi.
Giriş Tarihi: 05.05.2023 15:15 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 15:16
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