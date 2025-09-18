18 Eylül 2025, Perşembe

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu başrolde! Sinem Kobal A.B.İ dizisi hakkında konuştu

Daha önceki yeni sezon tanıtımlarıyla büyük ses getiren ATV, bu yıl da tüm ekran yüzlerini bir araya topladı. Kenan İmirzalıoğlu, A.B.İ dizisiyle yeniden ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Güzel oyuncu Sinem Kobal ise katıldığı bir davette, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolünde olduğu A.B.İ dizisiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Giriş Tarihi: 18.09.2025 12:44 Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 12:44
Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile evlenmişti. Çiftin bu evlilikten Lalin ve Leyla adını verdikleri iki kızı dünyaya geldi.

Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen ünlü çiftten Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde yeni projesiyle adından söz ettiriyor..

ATV'nin yeni sezonda yayınlanacak olan A.B.İ (Aile Bir İmtihandır) dizisinin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, önceki akşam katıldığı bir davette objektiflere yansıdı.

Güzelliğiyle dikkat çeken Kobal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"HEYECANLA BEKLİYORUM"

Kobal, Afra Saraçoğlu'nun da başrolünde olduğu diziyle ile ilgili soruları, "Ben de herkes gibi heyecanla bekliyorum. Çok güzel bir hikaye bizi bekliyor diye düşünüyorum" diyerek yanıtladı.

