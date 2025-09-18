18 Eylül 2025, Perşembe
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu başrolde! Sinem Kobal A.B.İ dizisi hakkında konuştu
Daha önceki yeni sezon tanıtımlarıyla büyük ses getiren ATV, bu yıl da tüm ekran yüzlerini bir araya topladı. Kenan İmirzalıoğlu, A.B.İ dizisiyle yeniden ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Güzel oyuncu Sinem Kobal ise katıldığı bir davette, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolünde olduğu A.B.İ dizisiyle ilgili açıklamalar yaptı.
Giriş Tarihi: 18.09.2025 12:44 Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 12:44