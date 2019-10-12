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Kenan İmirzalıoğlu sosyal medyayı salladı! Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu bildiğiniz gibi değil...

atv'nin en çok izlenen programları arasında yer alan Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, seyircilerin ve hayranlarının çok araştırdığı isimlerin başında geliyor. Yer aldığı projeler ile adından söz ettiren İmirzalıoğlu Sinem Kobal ile olan evliliği ile de magazin dünyasının en çok konuşulanları arasında yerini alıyor. Bir modellik yarışması ile hayatlarımız giren Kenan İmirzalıoğlu, daha sonra yere aldığı projelerle kariyer basamaklarını birer, ikişer tırmandı ve Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri haline geldi. Şimdi sizi hikayenin en başına, Kenan İmirzalıoğlu'nun şöhret dünyasına ilk adım attığı yıllara götürüyoruz. Modellik yarışması dönemine ait fotoğrafları sosyal medyayı salladı Kenan İmirzalıoğlu'nun. Şaşırmamak elde deği... Kenan İmirzalıoğlu'nun bu hali sizi çok şaşırtacak...

Giriş Tarihi: 12.10.2019 07:29 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 07:29
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Kenan İmirzalıoğlu sosyal medyayı salladı! Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu bildiğiniz gibi değil...

Kenan İmirzalıoğlu yer aldığı projeler dışında Sinem Kobal ile olan evliliğiyle de magazin dünyasının en çok konuşulanları arasında yerini alıyor. Hayranları internet dünyasında Kenan İmirzalıoğlu kaç yaşında? Kenan İmirzalıoğlu baba mı oluyor? Kenan İmirzalıoğlu boyu? sorularının cevaplarını arıyor. Bir çok projeye imza atan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun ortaya çıkan bu fotoğrafı ise görenleri oldukça şaşırtıyor.

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Kenan İmirzalıoğlu sosyal medyayı salladı! Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu bildiğiniz gibi değil...

Kenan İmirzalıoğlu'nu hep ağırbaşlı halleriyle bilirsiniz değil mi? Şimdi sizi yıllar öncesine götürüyoruz. Kenan İmirzalıoğlu'nun gençliğini görünce ağzınız açık kalacak, değişimine inanamayacaksınız.

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Kenan İmirzalıoğlu sosyal medyayı salladı! Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu bildiğiniz gibi değil...

İşte başta Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri

Öztürk Serengil

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Kenan İmirzalıoğlu sosyal medyayı salladı! Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu bildiğiniz gibi değil...

Sadri Alışık

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Kenan İmirzalıoğlu sosyal medyayı salladı! Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu bildiğiniz gibi değil...

Oya Aydoğan