09 Ağustos 2024, Cuma
Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu'nun benzerlikleri şaşırttı! Görenler hangisi 'Kenan' bilemedi
Deli Yürek, Karadayı ve Ezel gibi unutulmaz dizilerle hafızalara kazınan Kenan İmirzalioğlu, kariyerine yeni bir yön vererek atv'nin reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstleniyor. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu Sinem Kobal ile dünyaevine giren ünlü ismin iki kızı bulunuyor. Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden biri olarak bilinen Kenan İmirzalioğlu'nun ailesi de hayranlarının yakın markajına girmiş durumda. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler ise hayrete düşüyor. Abi-kardeşi yan yana gören hayranları, 'Hangisi Kenan İmirzalıoğlu?' diye sormaktan kendini alamıyor.
Giriş Tarihi: 09.08.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 15:35