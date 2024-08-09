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Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu'nun benzerlikleri şaşırttı! Görenler hangisi 'Kenan' bilemedi

Deli Yürek, Karadayı ve Ezel gibi unutulmaz dizilerle hafızalara kazınan Kenan İmirzalioğlu, kariyerine yeni bir yön vererek atv'nin reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstleniyor. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu Sinem Kobal ile dünyaevine giren ünlü ismin iki kızı bulunuyor. Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden biri olarak bilinen Kenan İmirzalioğlu'nun ailesi de hayranlarının yakın markajına girmiş durumda. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler ise hayrete düşüyor. Abi-kardeşi yan yana gören hayranları, 'Hangisi Kenan İmirzalıoğlu?' diye sormaktan kendini alamıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.08.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 15:35
Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu’nun benzerlikleri şaşırttı! Görenler hangisi ’Kenan’ bilemedi

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalioğlu, yalnızca ekranlardaki başarısıyla değil, özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor.

Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu’nun benzerlikleri şaşırttı! Görenler hangisi ’Kenan’ bilemedi

2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal ile dünyaevine giren ve iki kız çocuk babası olan İmirzalıoğlu, kendisinden ziyade, abisi Derviz İmirzalıoğlu ile gündemde...

Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu’nun benzerlikleri şaşırttı! Görenler hangisi ’Kenan’ bilemedi

Usta oyuncunun abisi Derviş İmirzalıoğlu yakışıklı oyuncuya benzerliğiyle herkesi şaşırttı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, 'İkiz olsalar bu kadar benzerler', 'Kenan sandık' gibi yorumlarda bulundu.

Diğer yandan Derviş İmirzalioğlu, sosyal medyada oldukça aktif bir kullanıcı olarak dikkat çekiyor. İki çocuk babası olan Derviş İmirzalioğlu, 2015 yılında İngilizce öğretmeni olan eşi Özge Balcı ile yollarını ayırmıştı. Ancak çift, yakınlarının çabaları sayesinde yeniden bir araya gelerek 2019 yılında nikah masasına oturdu.

Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu’nun benzerlikleri şaşırttı! Görenler hangisi ’Kenan’ bilemedi

İşte Kenan İmirzalıoğlu başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu’nun benzerlikleri şaşırttı! Görenler hangisi ’Kenan’ bilemedi

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