Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu’nun benzerlikleri şaşırttı! Görenler hangisi ’Kenan’ bilemedi

Usta oyuncunun abisi Derviş İmirzalıoğlu yakışıklı oyuncuya benzerliğiyle herkesi şaşırttı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, 'İkiz olsalar bu kadar benzerler', 'Kenan sandık' gibi yorumlarda bulundu.

Diğer yandan Derviş İmirzalioğlu, sosyal medyada oldukça aktif bir kullanıcı olarak dikkat çekiyor. İki çocuk babası olan Derviş İmirzalioğlu, 2015 yılında İngilizce öğretmeni olan eşi Özge Balcı ile yollarını ayırmıştı. Ancak çift, yakınlarının çabaları sayesinde yeniden bir araya gelerek 2019 yılında nikah masasına oturdu.