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Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu baba oluyor! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Kenan İmirzalıoğlu baba oluyor! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu

4 yıl muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan müjdeli haber geldi. Bir süre önce çocuk sahibi olmak istediklerini açıklayan çiftten bebek haberi geldi. 4 aylık hamile olduğu söylenen Sinem Kobal'ın nazardan korktuğu için bebek haberini sadece aileleri ve yakın dostlarıyla paylaştığı öğrenildi. Sosyal medyanın gündemine oturan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın bebeklerinin cinsiyeti de belli... İşte Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın bebeklerinin cinsiyeti...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 09:45
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Kenan İmirzalıoğlu baba oluyor! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Dört yıl önce Cunda'da görkemli bir düğünle evlenen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebek beklediği iddia edildi.

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Kenan İmirzalıoğlu baba oluyor! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Kobal'ın dört aylık hamile olduğu ve çiftin bir kız bebek beklediği de söylentiler arasında. Çiftin haberi henüz sadece yakınlarına söylediği belirtildi.

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Kenan İmirzalıoğlu baba oluyor! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu

'ŞU AN EN ÖNEMLİ DİLEĞİM SAĞLIK'

Kobal kısa süre önce eşiyle karantinada geçirdiği süreci şöyle anlatmıştı:

"İçe dönük bir süreç geçiriyorum. Sakinlediğimi ve yavaşladığımı hissediyorum. Daha çok okuyorum, müzik dinliyorum, herkes için dua ediyorum. Tüm telaşlarımın bu süreçte değiştiğini görüyorum. Şu an en önemli dileğim; sağlık. Bu süreç, birlik duygumu daha da güçlendirdi."

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Kenan İmirzalıoğlu baba oluyor! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Kenan İmirzalıoğlu ise Hakan Gence'ye verdiği röportajda evlilikleriyle ilgili merak edilen soruları yanıtlamıştı...

'SİNEM İLE BİRBİRİMİZE ŞİİR OKUYORUZ'

"Sabahları klasik müzik... Öğlene doğru ritm hızlanıyor; King Crimson, Led Zeplin hatta arada nostalji olsun diye Metallica... Akşama doğru müzik romantiğe dönüyor; Carmen McRae, Ella Fitzgerald... Sonra ya caza devam veya rock... Ayrıca evde spor yapıyorum, film izliyorum, kitap okuyorum. Sinem'le (Kobal) birbirimize şiirler okuyoruz. Sinem'le evlendiğimizden beri zaten zamanımızın büyük kısmını birlikte geçirdik. Dört duvar arasında birlikte olmaya alışkınız, çok keyifli."

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Kenan İmirzalıoğlu baba oluyor! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu

'ÇOK ŞÜKÜR EVLENDİK'

"Nasıl bir hayat yaşadım? Ne yapmak istiyorum? Bu yaşadığım kadar yaşayabilecek miyim? Aslında bu sorgulamaların ilk meyvesini Sinem'in kalbime düşmesiyle aldım. O aşk da çok şükür bir evliliğe dönüştü."