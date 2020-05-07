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Kenan İmirzalıoğlu baba oluyor! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu
4 yıl muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan müjdeli haber geldi. Bir süre önce çocuk sahibi olmak istediklerini açıklayan çiftten bebek haberi geldi. 4 aylık hamile olduğu söylenen Sinem Kobal'ın nazardan korktuğu için bebek haberini sadece aileleri ve yakın dostlarıyla paylaştığı öğrenildi. Sosyal medyanın gündemine oturan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın bebeklerinin cinsiyeti de belli... İşte Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın bebeklerinin cinsiyeti...
Giriş Tarihi: 07.05.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 09:45
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