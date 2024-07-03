Kemal Sunal'sız 24 yıl... Eşi Gül Sunal'ın paylaşımı duygulandırdı! 'Çok yoruldum...'

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Kemal Sunal'ın aramızdan ayrılışının 24. yıl dönümü. Yer aldığı sayısız dizi ve filmle 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran Sunal, her yıl olduğu gibi bu yıl da özlemle anılıyor. Sunal'ın eşi Gül Sunal sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu. Merhum sanatçının kızı Ezo Sunal'ın paylaşımı da duygulandırdı. İşte detaylar...