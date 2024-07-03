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Kemal Sunal'sız 24 yıl... Eşi Gül Sunal'ın paylaşımı duygulandırdı! 'Çok yoruldum...'

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Kemal Sunal'ın aramızdan ayrılışının 24. yıl dönümü. Yer aldığı sayısız dizi ve filmle 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran Sunal, her yıl olduğu gibi bu yıl da özlemle anılıyor. Sunal'ın eşi Gül Sunal sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu. Merhum sanatçının kızı Ezo Sunal'ın paylaşımı da duygulandırdı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 11:59 Güncelleme: 03.07.2024 11:59
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Kemal Sunal’sız 24 yıl... Eşi Gül Sunal’ın paylaşımı duygulandırdı! ’Çok yoruldum...’

"Kapıcılar Kralı", "Çöpçüler Kralı", "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Tosun Paşa", "Sahte Kabadayı" onlarca filmde birbirinden farklı karakterlere hayat veren Kemal Sunal, 24 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu.

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Kemal Sunal’sız 24 yıl... Eşi Gül Sunal’ın paylaşımı duygulandırdı! ’Çok yoruldum...’

Usta isim bugün ailesi, sevenleri ve sanatçı dostları tarafından anılıyor.

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Kemal Sunal’sız 24 yıl... Eşi Gül Sunal’ın paylaşımı duygulandırdı! ’Çok yoruldum...’

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle duygulandırdı.

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Kemal Sunal’sız 24 yıl... Eşi Gül Sunal’ın paylaşımı duygulandırdı! ’Çok yoruldum...’

"ÇOK YORULDUM"

"Birbirini gerçekten seven iki kişiden biri ölürse eğer, gerçekte ölen hayatta kalandır "Kemaaaaallllll !!!! Cemil Meriç böyle demiş gerçekten de öyle oluyor bil istedim…. 03.07.2000 hayat durmuş bana da ben çabalıyorum ...Çok yoruldum .."

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Kemal Sunal’sız 24 yıl... Eşi Gül Sunal’ın paylaşımı duygulandırdı! ’Çok yoruldum...’

"NE YORULMASI"

Annesi Gül Sunal'ın paylaşımına kayıtsız kalamayan Ali Sunal, "Ne yorulması torunların seninle oynamaya bayılıyor öyle bir şansın yok gülüm" ifadelerini kullandı.